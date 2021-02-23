İstanbullular dikkat! ‘Hassas’ seviyeye ulaştı

İstanbullular bugün puslu bir sabaha uyandı. Hava kirliliği özellikle Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy’de ‘hassas’ seviyeye ulaştı.

İstanbul’daki puslu havanın nedenini açıklayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, şöyle konuştu:

* Şu anda ülkemizde yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman, havada genel olarak inici bir durum söz konusudur. Normal şartlarda hava yükselir ama yüksek basınç alanlarında genel olarak hava aşağı doğru çöker.

* Dolayısıyla gece boyunca ışınım yoluyla yeryüzünün hızlı bir şekilde soğuması, sabah güneşin doğması ile beraber havalar ısınınca buralarda buharlaşma oluyor, yere yakın seviyede pus oluşuyor.

* Yüksek basınç alanlarında bir de hava hareket edemediği için, yükselemediği için atmosfere saldığımız kirleticiler yükselemezler.

* Bu günlerde hava kalitesi diğer günlere göre daha düşüktür. Kirleticiler yere yakın olduğu için kalite düşmüş olur. Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım.

* Çünkü vücut hareketlerimizin artması daha fazla solunum ve kirli havanın vücuda geçmesi anlamına geliyor.

SULTANGAZİ, AKSARAY, ESENLER, BAĞCILAR BÖLGELERİNDE KİRLİLİK HASSAS SEVİYEDE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tüm illerde hava kalitesi ölçüm istasyonları olduğunu vurgulayan Toros, şöyle devam etti:

* Onlara bakmak lazım. Orada renkler vardır, yeşil ve sarı renk görüyorsunuz sıkıntı yok. Ama turuncu, kırmızı, kahverengi gibi renkler varsa biraz daha dikkat etmek gerekiyor.

* Yeri geldiğinde çıkmamakta fayda vardır diye düşünüyorum. İstanbul’a baktığımız zaman bazı bölgelerde sarı renkte, orta ama bazı yerlerde ise turuncu yani hassas seviyede bir hava kalitesi olduğunu görüyoruz.

* Bu durumun özellikle hassas grupları yaşlılar, çocukları olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Aksaray, Esenler, Sultangazi gibi yerlerde hava kalitesinin diğer noktalara göre daha düşük olduğunu görüyoruz.

KUVVETLİ ENVERZİYON TABAKASI BU HAFTA ETKİLİ

Ülkemiz üzerinde Yüksek basınç alanı etkisiyle, gece geç saatlerden sabah saatlerine kuvvetli enverziyon tabakasının olduğunu ifade eden Hüseyin Toros, “Normalde sıcaklık yükseklikle azalırken, bu günlerde yere yakın seviyeden yukarı çıktıkça daha sıcak oluyor. Dolayısıyla yere yakın seviyedeki hava üzerinde bir tabaka oluşmuş oluyor. Ve bundan dolayı yere yakın tabakada atmosfere saldığımız gazlar düşey yönde dağılamadığı için yer seviyesinde sis, pus oluşturuyor ve kirlilik değerleri artıyor. Verilere baktığımız zaman bu hafta, bu tabakanın ülkemizin pek çok yerinde etkili olacağını görüyoruz” dedi.

“ZEYTİNBURNU’NDA BU PUS YOKTU”

Zeytinburnu’nda yaşayan ancak Aksaray’a geldiğinde daha puslu bir hava ile karşılaştığını dile getiren Hasan Yeşil, “Ölçüm aleti olmadığı için bilemiyoruz tabii ki ama doğayı biz katlettiğimiz için hava kirleniyor. Önlem alınmadığı sürece de artacak. Pus var ama tabii bunu neye bağlayacağız onu bilemiyoruz. Uzmanlar daha iyi biliyor. Zeytinburnu’ndan geliyorum, Zeytinburnu’nda bu pus yoktu. En büyük etkenlerden biri trafik tabii” diye konuştu.

“HAVA KİRLİ GÖRÜNÜYOR”

Bir başka vatandaş ise, “Şu an hava kirli görünüyor. Kalitesi iyi değil, boğucu hissediyoruz. Her taraf kapanmış gibi. Kalabalık burası çünkü. Sürekli burada değilim, Kartal’da hava daha iyiydi” dedi. (DHA)