İYİ Parti’den İstanbul Sözleşmesi çağrısı: Fesih kararı derhal geri çekilsin

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gece saatlerinde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) feshedilmesi ve Merkez Bankası Başkanı’nın görevinden alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“UTANÇ VERİCİ BİR ADIMDIR”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin idaresini bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gerçek yüzü, dün gece keyfiyetle alınan kararlarla bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır” diyerek açıklamasına başlayan Poyraz, 24 Kasım 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzlaşıyla kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nin o dönem evet oyu kullanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın aksine artık Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın gece yarısından sonra tek başına aldığı karar ile feshedildiğini hatırlattı.

TBMM tarafından kabul edilen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi’nin fesih şekli için Poyraz, “Türk demokrasisi açısından utanç verici bir adımdır” dedi.

Poyraz, sözlerine şöyle devam etti:

* Anayasa’yı, kanunları, millet iradesini yok sayıp bir kişinin tek başına aldığı bir kararı ülkemize ve özellikle de kadınlarımıza dayatması 150 yıllık demokrasi tarihimizin silinmeyecek ayıbı oldu.

* Adını İstanbul’dan alan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi, bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa sözleşmesi Türk kadını için hayati bir kazanımdı.

* Her fırsatta kadın ve kadına yönelik şiddetle ilgili nutuk atan ancak adım atmayan o iktidar ve iktidarın başı, kadına şiddetin tırmandığı, kadın cinayetlerinin arttığı, kutsalımız olan ailenin temelinin sarsıldığı bu günlerde attığı bu devlet ciddiyetinden uzak adımla gerçek yüzünü ve niyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

“İYİ Parti olarak TBMM tarafından kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nin tek bir kişinin keyfi kararıyla feshedilmesinin bir yetki, hukuk ve insan hakları gaspı olduğuna inanıyoruz” diyen Poyraz, “İktidarı, sokakta güven içinde yürüyemeyen, şiddete, tacize, saldırıya maruz kalan kadınlarımıza şikayet ediyoruz” dedi.

“GÜVENCE ANLAŞMASININ KARARI DÖNER SERMAYE TAHSİSİYLE BİRLİKTE ALINDI”

İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döner sermaye işletmesine 100 milyon TL sermaye tahsis edilmesi hakkında kararın birlikte alınıp, yayımlandığına dikkat çeken Uğur Poyraz, şöyle konuştu:

* Kadın haklarının, kadınlarımızı güvence altına almayı hedefleyen bir anlaşmanın, döner sermaye tahsisiyle birlikte anılması ve konu olması, meseleye bakıştaki basitliğin de bir göstergesidir.

* İYİ Parti olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi garabatenin keyfi uygulama ve kararlarıyla artık demokratik hukuk devleti gerçeğimizi de ihlal ettiğine inanıyoruz.

* Bu sistem, acale kamulaştırma kararının da, sit alanı ilan edilmesi kararının da, tescil kararının da, uluslararası sözleşmeden çıkma kararının da sadece Cumhurbaşkanı kararıyla alındığı bir tek adam sistemidir.

* Bu ucube işleyişi ve onun sistemini de bir kez daha kamuoyunun dikkat ve ferasetine sunuyoruz.

“YATIRIM İKLİMİNİ DE OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR”

Konuşmasının devamında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasına değinen Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

* Partili Cumhurbaşkanı, yönetim sisteminin ciddiyetten uzak, ülkenin iktisadi ve siyasi itibarını zedeleyici icraatlarını en iyi örneklerden biri de yine bu süre zarfında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın göreve geldikten 4,5 ay sonra görevden alınmasıyla yaşanmıştır.

* Türkiye’nin en önemli makro ekonomik problemlerinden biri olarak gördüğümüz yüksek enflasyonun kalıcı olarak ve düşük maliyetle önlenmesi için Merkez Bankası gibi politika yapıcı kurumların siyasi baskılardan uzak olması ve piyasalarda güven tesis etmesi esastır.

* Siyasi hesap verilebilirlikten uzak bir anlayışla, Sayın Cumhurbaşkanının Merkez Bankası başkanlarını tamamen keyfi bir tutumla görevden alması ve bunu olağan hale getirmesi, ülkedeki fiyat istikrarına zarar vereceği gibi yatırım iklimini de olumsuz etkilemektedir.

“İYİ PARTİ OLARAK KADINLARA SÖZÜMÜZDÜR”

İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusunda bulunan Poyraz, şöyle konuştu:

* İYİ Parti olarak milletimize ve kadınlara sözümüzdür. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemde kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin, tacizlerin önlenmesi için güçlü bir mücadele verilecektir.

* İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde kadın ve erkek arasındaki toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve korumak için her türlü kanuni ve idari düzenlemeler yapılacak, idari tedbirler uygulanacaktır.

* Bu sistemde Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalayarak taahhüdünü verdiği İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı ailenin korumasına ilişkin kanununun hükümleri eksiksiz uygulanacaktır.

* Millet iradesini hiçe sayan, tek kişinin keyfiyle alınan, yasama yetkisinin de açıkça ihlali olan bu kararın derhal geri çekilmesini talep ediyor, kadınlarımızın güvenliği için bu konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

* İktidar; şiddeti, tacizi, ölümleri sadece izler ama İstanbul Sözleşmesi yaşatır.