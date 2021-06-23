İYİ Parti’den OYAK önergesi

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, OYAK'ın Demirören Holdinge ait TOTAL firmasını almasına ilişkin siyasi baskı iddialarının incelenmesi ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi verdi.

“KÂR ETMEDİĞİ HALDE NEDEN SATILDIĞI ARAŞTIRILMALI”

Önergenin gerekçe kısmında TOTAL'in satın alınma süreci ve sektörde yaşananlar şöyle özetlendi:

*Güzel Enerji’nin, hisselerinin tamamı OYAK Akaryakıt ve YAK, Total için yaklaşık 360 milyon dolar, M Oil için ise yaklaşık 90 milyon dolarlık bir rakamı ödemeyi kabul etti. OYAK ile Demirören Holding arasında Güzel Enerji ve Milangaz için geçen yılın sonundan başlayan görüşmeler kısa süre önce sonuçlandı. OYAK, 2015 yılından bu yana Demirören Holding bünyesindeki TOTAL ile M Oil’i 450 milyon dolara satın aldı.

*Demirören Total’i 2016’da Fransızlardan 358 milyon dolara satın almış, dört yıl sonra yanına kendisine ait küçük M Oil’e de ekleyerek OYAK’a 450 milyon dolara satmıştı. Aradan geçen sürede Total’in Türkiye akaryakıt pazarındaki payı artmamış, yüzde 5.62’den yüzde 5.05’e inmişti.

*Kriz olduğu için toplam pazar da büyümemiş, yerinde saymıştı. Bu arada sektör kaynakları Demirören tarafından satın alındıktan sonra Total’in çok istasyon kaybettiğini, gidenlerin yerine kârsız istasyonların konulduğunu, bunun sonucunda sadece pazar payının değil kârın da gerilediğini söylüyordu.

*Bazı sektör kaynakları, pazar payı Total’dan çok daha küçük olan ve ciddi bir varlığı bulunmayan M Oil’in 90 milyon dolar değil etse etse 40-50 milyon dolar edeceği görüşünde. Kâr etmeyen Total’in Mehmetçiğin parasıyla kurulan OYAK’a nasıl satın alındığı ise araştırılması gereken bir konudur.

“SİYASİ BASKI İDDİALARI İNCELENMELİ”

OYAK’ın Demirören Holding’e ait TOTAL isimli firmayı siyasi baskıyla zarar etme pahasına satın alması iddialarının araştırılması, siyasi baskı iddialarının incelenmesi, varsa usulsüzlüklerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 104. ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması talep edildi.

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