İYİ Partili Usta’dan Osman Öcalan paylaşımı

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ölümünün ardından, İYİ Parti Grupbaşkanvekili Erhan Usta bir paylaşımda bulundu. Usta, paylaşımında, "Terörist Osman Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!" ifadelerini kullandı.

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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın corona virüs tedavisi gördüğü Erbil’de ölmesinin ardından, İYİ Parti Grupbaşkanvekili Erhan Usta’dan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörist Osman Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!” ifadelerini kullandı.

“ATEŞİ BOL OLSUN”

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ölüm haberine “Ateşi bol olsun” yorumu yaptı. Sosyal medyada Öcalan'ın öldüğüne ilişkin SÖZCÜ gazetesinin haberini paylaşan Öztürk, “Ateşi bol olsun. Bunu TRT'ye çıkaranlar da beter olsun” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Osman Öcalan'ın 23 Haziran 2019 seçimleri öncesinde TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalı TRT Kurdi'ye çıkarılması büyük tepki çekmişti.

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