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Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci alacak

Jandarma Genel Komutanlığının Muvazzaf Astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO)'na 712 erkek öğrenci temin edilecektir.

Güncellenme: 12:40, 12/07/2021
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Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 12 Temmuz- 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde yer alan “2021 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiştir.

Başvurular, 12 Temmuz 2021 günü başlayıp, 08 Ağustos 2021 günü saat 23:59'da sona erecektir.

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