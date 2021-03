Kabaktepe’den ‘kahve daveti’ açıklaması…

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu'ndaki AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantı gerçekleştirdi.

KABAKTEPE'DEN KAHVE DAVETİ AÇIKLAMASI

Kocatepe, toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aralarında geçen ‘kahve içme daveti' diyaloğuna ilişkin sorulan soruya şu yanıtı verdi:

“Benim İl Başkanlığım açıklandığı zaman bir Clubhouse programında, CHP İstanbul İl Başkanı o programa kendisi katılıyor. O programda da gelmek istediğini, kahve içmek istediğini ifade ediyor. Daha sonra kongremiz oluyor. Kongreden de üç gün sonra ben bir Clubhouse programına katılıyorum, orada da bir gazeteci arkadaşımız bana bunu soruyor, diyor ki; ‘CHP İstanbul İl Başkanı dedi ki ‘ben gitmek isterim, kahve içmek isterim'. Ben de şu cevabı veriyorum: ‘Zaten söylemiştiniz. Buyursun gelsin, kahve içelim.' Olay bu.

“'BEKLEYECEĞİM' DEDİM”

Sonra, organize olduğuna, organize derken yani içtenliğine inandığım bazı gazeteciler, ‘kavga etti, etmedi', ‘çağırdı, çağırmadı'… Gazete dışında da bize herhangi bir yazılı veya telefonla bir randevu talebinde bulunulmadı. Ben bekledim, bir-iki gazeteci yazdı. Ben 50 yaşını geçtim, bu toplumda yaşıyorum. Benim CHP'de de çok dostum var; mahalleden var, iş dünyasından var, öğrencilik hayatımdan var, CHP'nin Parti Meclisi'ne kadar çıkmış, ayrılmış arkadaşlarım, dostlarım var. Oradan da bazıları bana dedi ki, ‘ya davet etsene.' Diyorum ki, ‘Gelelim istiyoruz, hayırlı olsun' böyle bir şey yok, hala gazete üzerinden…' Dedim, ‘bekleyeceğim.' Ve hayırlı olsun telefonu yok, randevu talebi yok.

“NE DÜŞÜNCEMİZLE NE AKP'NİN ÜLKEYE YAPTIĞI SESSİZ DEVERİMLE İLGİLİ ENDİŞEMİZ VAR”

Biz münakaşa da ederiz, münazara da ederiz, istişare de yaparız, diyalog da yaparız, monolog da yaparız. Herkesle de yaparız, her zaman, her yerde yaparız. Ne düşüncemizle ilgili bir sorunumuz var, ne AK Parti'nin bu ülkeye yaptığı sessiz devrimle ilgili bir endişemiz var. Bunu her zaman, herkesle, her yerde açık yüreklilikle konuşuruz. Ama saygı ve nezaket kurallarını bekleyen bir İstanbul İl Başkanı olarak, İstanbul İl Başkanlarından da bunu görmek noktasında da büyük bir beklenti içerisinde herkesin olması gerektiğinin de farkındayım.

“MAKSAT ZİYARET ETMEK DEĞİL, PR ÇALIŞMASI YAPMAK”

Dedim ki, ‘bekleyelim bakalım, telefon edip kim bizden randevu isteyecek.' Kongremizden 10-15 gün zaman geçiyor, bir telefon geliyor. Deniyor ki ‘biz gelmek istiyoruz.' ‘Peki. Bekleyelim, birkaç gün sonra cevap verelim.' Daha iki gün geçmeden bir gazetenin sütununun sonunda, ‘efendim cevap verilmiyor…' Ya arkadaş hem ‘gelmek istiyorum' diyorsun, gelmek istediğini 15 gün sonra telefon edip söylüyorsun, telefon ettikten sonra üç gün sabretmeyip gazeteciye diyorsun ki, ‘biz telefon ettik de cevap vermedi.' Ondan sonra inandım ki maksat nezaketli ve saygılı bir şekilde, bir İstanbul il başkanına yakışır bir şekilde; Türkiye'nin en büyük partisinin il başkanını ziyaret etmek değil, bir PR çalışması yapmak.”

“CHP'YLE BİR DERDİMİZ YOK”

AKP'nin İstanbul İl Kongresi'nin ardından İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayarak tebrik ettiğini belirten Kocatepe, “Biz de teşekkür ettik. Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalemi aradı, aynı güne randevuyu verdik. CHP'yle ilgili problemimiz olsa bunu yapar mıyız? Öyle bir derdimiz yok. Tüm partilerimizle görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ ŞU ANDA GELECEKTE SADECE İL BAŞKANI OLARAK GÖRÜYORUM”

Kocatepe, il başkanlığının ardından İBB Başkanlığı ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı'na kadar uzanan bir siyasi hedefi olup olmadığı sorusuna ise “Kendimi şu anda gelecekte sadece ve sadece AK Parti'mizin İstanbul İl Başkanı, Türkiye'mizin dünyaya açılan kapısının il başkanı, sadece Osmanlı'ya değil dünyadaki birçok medeniyete başkentlik yapmış bir şehrin il başkanı, şu anda da Cumhuriyetimizin kültürel, ekonomik başkentinin, sağlık, eğitim başkentinin il başkanı olarak görüyorum” şeklinde cevap verdi.