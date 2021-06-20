Kabusa dönen Delta varyantına karşı Prof. Dr. Unutmaz’dan önemli uyarı

Almanya, İtalya, Belçika Portekiz gibi birçok Avrupa ülkesinde corona virüsünün delta varyantı ortaya çıktı. Aşıları etkisiz kıldığı konuşulan virüs için sağlık yetkilileri daha fazla önlem alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Endonezya'da Çin menşeili Sinovac aşısı olan 350 sağlık personelinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı haberleri, aşıların delta varyantı üzerindeki etkisi konusunda endişe yarattı.

Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı değerlendirmesinde, “Endonezya’da Sinovac aşısı alan 350’den fazla doktor ve sağlık çalışanı pozitif. Çoğu asemptomatik ama bir kısmı yüksek ateş ve diğer semptomları yaşıyor. Veriler, delta varyantına sahip olduklarını gösteriyor“ dedi.

“3. DOZ BİONTECH YAPILMALI”

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sinovac aşısı olan sağlık personeli ve 65 yaş üstüne, 3. doz Biontech olanağı bir an önce sağlanmalıdır. Delta varyantına Sinovac büyük ihtimalle durduramıyor ama Biontech çok etkili. 2. doz Sinovac aşısından 1-6 ay sonra 3. doz Biontech veya başka bir aşı olunması uygundur.”

“AŞI OLANLAR KORUNUR”

Biontech ve Sinovac aşılarını karşılaştıran Unutmaz, delta varyantına karşı Biontech aşısının etkisiz olduğu iddialarının doğru olmadığını belirterek, “Biontech aşısı özellikle 2. dozdan sonra, delta varyanta da aynı şekilde etkili. Bu varyant çok daha bulaşıcı ve tehlikeli, bunu defalarca söyledik, ama aşı olmayanlar için böyle! Aşı olanlar alpha, beta, gamma varyantlarına karşı da korunur” diye kaydetti.

“SİNOVAC OLANLARA BİONTECH ÖNERİYORUM”

Hong Kong'da yapılan bir çalışmayı örnek gösteren Unutmaz, “Biontech aşısının Sinovac'a göre çok daha yüksek antikor yaptığı yayınlandı. Gerçi aylardır bildiğimiz, söylediğimiz durumun bir teyidi. Bundan, Sinovac olan risk grubundakilerin 3. doz Biontech olmasını tavsiye ediyorum-bulaştırmayı da önlüyor” dedi.

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