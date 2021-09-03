Skandal olay AKP ve MHP’yi karşı karşıya getirdi…

Elazığ Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda MHP'li Meclis Üyesi Behçet Hikmet Susmaz, AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Tügen’e ait olan benzin istasyonunun yanına kaçak oto yıkama alanı yaptırdığını açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda gündem dışı söz alan MHP meclis üyesi Behçet Hikmet Susmaz, AKP'li meclis üyesi Mehmet Tügen ile ilgili dikkat çekici bir olayı ortaya çıkardı.

Susmaz, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesinde AKP'li Tügen'e ait benzin istasyonun yanına kaçak oto yıkama tesisi yaptırdığını açıkladı.

Skandal olayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise doğruladı.

“KONUT ALANI AKARYAKIT İSTASYONU ALANI OLARAK İŞLENMİŞ”

Elazığ Belediyesi komisyonlarına veya meclise gelen dosyaların nedensiz bir şekilde geri çekildiğini bu çekilen dosyalardan ikisinin ise AKP'li meclis üyesi Mehmet Tügen'e ait olduğunu belirten MHP meclis üyesi Behçet Hikmet Susmaz, “Komisyona gelen görüşülen veya meclise gelen dosyalar bile geri çekiliyor. Belediye meclisine gelmiş komisyon görüşmüş. Meclise gelmiş mecliste görüşülürken dosya geri çekiliyor. Böyle bir şey olamaz. On beş gün içerisinde bu görüşülecek lehte ve aleyhte bir cevap verilecek. Neticelendirilmesi lazım. Dosyaların geri çekilmesinden vazgeçilmesi lazım. Şimdi meclis üyesi olduğu için arkadaşımızın ismini verebilirim. Mehmet Tügen beyin dosyası iki defa geldi, ancak geri çekildi. Akaryakıt istasyonuyla ilgili 2016 yılında yasal olmayan bir imar planı yapılmış, Konut alanı orası sonra bir imar tadilatı yapılmış seçime üç ay kala karşı çıkmıştık. Orası akaryakıt istasyonu alanı olarak ilan edilmiş işlenmiş” diye konuştu.

“MECLİS KARARI OLMADAN KAÇAK OTO YIKAMA TESİSİ YAPILMIŞ”

AKP'li meclis üyesini benzinliğin yanındaki parseli alması sonrasında meclisten onay çıkmadan o alanda oto yıkama yeri yaptırdığını belirten Susmaz, “Bu akaryakıt istasyonu alanının ölçüleri ebatları yönetmeliklere uygun değil. Sonrasında imar tadilatı teklifi yapılmış ama tadilat teklifi daha meclise gelmeden geri çekilmiş. Sonrasında ise ‘akaryakıt istasyonun yanındaki parseli satın aldım' demiş. Sonrasında ise o parselle ilgili bir teklif gelmiş. Bu yandaki parselle ilgili daha meclise gelmeden görüşülmeden burada oto yıkama tesisi yapılmış. Orada günlerce iş makinaları çalışmış. Benzin istasyonu için yollar, dolgular yapılmış. Şimdi oraya helikopter iner. Meclis üyesi olmanın avantajları bunlar herhalde iyi kullanılmış bu avantajları. Bu arkadaşımız meclisten geçmiş gibi oraya tesis yapıyor. Ancak o kaçak tesisle ilgili bir tutanak tutulmamış” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ BAŞKAN KAÇAK OTO YIKAMA ALANINI DOĞRULADI

MHP'li Susmaz'ın açıklamasının ardından benzin istasyonun alanında inceleme yaptırdığını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, oto yıkama alanın yapıldığı ve yapılan yerle ilgili tutanak tutulduğunu söyledi.

TÜGEN: BELGELERLE CEVAP VERECEĞİM

AKP’li meclis Mehmet Tügen ise Ekim ayı meclis toplantısında MHP’li Behçet Susmaz’ın açıklamalarına belgelerle cevap vereceğini açıkladı.