Kadıköy’de bariyer, otomobile ok gibi saplandı

Kadıköy 1’inci Çevre Yolu Fikirtepe girişinde hızla seyir eden otomobil lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere ok gibi saplandı.

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Kaza saat 04:15 sıralarında Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantısında meydana geldi.

Cem Yücel yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil savrularak yolun sağ kısmındaki bariyerlere çarptı.

Bariyerden seken otomobile Hasanpaşa-Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyer ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza sebebiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından sürücü Cem Yücel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yücel’in cansız bedeni, cenaze nakil aracıyla Medeniyet Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Fikirtepe ayrımı bir süre trafiğe kapandı. Otomobil çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka götürüldü.

Otomobilin, mobil uygulama üzerinden dakikalık araç kiralayan bir firmaya ait olduğu öğrenildi.

Araçtan yola sızan yağ ve yakıt, yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından trafik tekrar eski seyrine döndü. (DHA)

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