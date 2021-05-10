Kadın doktor, kocası tarafından işkence edilerek öldürüldü

Olay, cumartesi günü Çankaya’ya bağlı Mutlukent Mahallesi’nde meydana geldi. 8 ay önce evlenen Mehmet-Zeynep Erdoğan çifti henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 45 yaşındaki adam, 47 yaşındaki kadını ve kadının ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki erkek çocuğu A.A.’nın ellerini bağlayarak işkence etmeye başladı.

ÇOCUK BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İşkencenin dozunu artıran Mehmet Erdoğan eşi Zeynep Erdoğan’ı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. 14 yaşındaki çocuk elleri bağlı bir şekilde evden kendi imkanlarıyla çıktı. A.A.’nın ise beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

BEŞ BIÇAK DARBESİYLE CAN VERMİŞ

A.A.’nın durumunu gören komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeynep Erdoğan’nın beş bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Erdoğan’ın kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğu öğrenildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Çankaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda zanlının 06 BGT 227 plakalı araçla olay yerinden kaçtığını ve Ümitköy'de olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Yunus polislerince yakalanan zanlı emniyete götürüldü. Zanlının ilk ifadesinde eşinin kendisine sürekli “Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim” dediği öne sürüldü. (İHA-DHA)



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