Kadın dönerciyi indirim yapmadığı için bıçaklayıp öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Kapaklının Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi.

İşyerine gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan, iddiaya göre işyeri sahibi Kader Balcıdan alış veriş yapmak için indirim yapmasını talep etti.

Recep Özkan, talebini kabul etmeyen Balcıya tepki gösterip üzerindeki bıçağı çıkarıp saldırdı. Balcı, kendisini korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü, sesler üzerine işyerine giren çevredekiler Özkan’ın elindeki bıçağı aldı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından Özkan, yaşanan kargaşa sırasında işyerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdıkları Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. DHA

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