Kadınlar Bakan Yanık’ı istifaya çağırdı: Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi kadınlar, pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir (hoşgörülebilir, tahammül edilebilir)” düzeyde olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı protesto etmek için yurt genelinde eylemler düzenledi.

“SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, TOLERE ETMİYORUZ”

KESK’li kadınlar illerde ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri önünde ‘Kadına yönelik şiddet tolere edilemez’ pankartları açarak Bakan Yanık’a istifa çağrısı yaptı. “Susmuyoruz, korkmuyoruz, tolere etmiyoruz” sloganları atıldı.

“BİR KİŞİ DAHA ESKİLMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”

Ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Bakan Derya Yanık bu sözleriyle iktidarın kadına yaklaşımını bir kez daha ortaya koymuştur. Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı ayrımcılık ve eşitsizliği pandemi boyunca boyutlanarak artması, sayın bakan için sıradan bir mesele olarak görülmektedir. Sayın bakana buradan sesleniyoruz.

* Kadına yönelik şiddeti münferit ve meşru gören anlayışınızdan, kadın düşmanı politikanızdan vazgeçin. Biz kadınların tahammülü kalmadı. Kadına yönelik şiddet tolere edilemez. Bizim bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Yaptığınız bu açıklamaları savunmak yerine kadınlardan özür dilemeli ve derhal istifa etmelisiniz.

BAKAN YANIK, “İSTATİKSEL AÇIKLAMA İÇİN KULLANDIM” DİYE KENDİNİ SAVUNMUŞTU

Bakan Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda yaptığı tutanaklara yansıyan konuşmasında, “Şiddeti oransal olarak değilse bile şiddetin yoğunluğu itibarıyla biraz daha artıran bir dönemden bahsediyoruz. Nitekim, tabloya baktığınızda da mesela, Ocak 2020 itibarıyla 19.582 olan sayı, Şubat ve Martta bir parça hani tolere edilebilir sayılarda artarken Nisan 2020'de bir düşüş, ciddi bir düşüş gösteriyor, sonra tekrar artmaya başladığını görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Yanık daha sonra kendisini, “Tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığım çok açık” ifadeleriyle savunmuştu.

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