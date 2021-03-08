Kadir Topbaş’ın adı Yenikapı Meydanı’na verildi

İBB Meclisi'nin Mart ayı oturumlarının ilk bileşiminde 13 Şubat'ta hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın adını yaşatmak için ortak bir teklif gündeme sunuldu.

AKP'nin önerisi ve CHP, MHP, İYİ Parti gruplarının imzası ile verilen ortak teklifte, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın adının Yenikapı Meydanı'na ve pandemi döneminde meclis oturumlarının da gerçekleştirildiği Avrasya Gösteri Merkezi'ne verilmesi istendi.

Teklif oybirliği ile kabul edilerek Topbaş döneminde yapılan Yenikapı Meydanı'nın adı Dr. Mimar Kadir Topbaş Meydanı, Avrasya Gösteri Merkezi'nin adı da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi oldu.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “İBB Meclisi kendine yakışan bir vefa örneği gösterdi” diyerek teklife destek veren siyasi parti gruplarına teşekkür etti.

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