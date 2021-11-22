Kağıt toplayarak 7 kardeşine bakıyordu! Çekçeğine el konulunca gözyaşlarına boğuldu

İstanbul Bahçelievler'de kağıt toplayıcılığı yaparak 7 kardeşini geçindiren 13 yaşındaki Mert'in çekçeğine zabıtalar tarafından el konuldu. O anlarda gözyaşlarını tutamayan çocuk, “Neden ağlıyorsun?” diye sorulduğunda, “Ekmeğimize sahip çıkalım yahu” yanıtı verdi; "Bunlar zulüm yaptı" diye isyan etti.

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde belediye zabıtası, katı atık toplayıcılarına müdahale etti. 13 yaşında, 7 kardeşinin en büyüğü olarak ailesini geçindiren Mert adındaki kağıt toplayıcısının çekçeğine belediye zabıtaları tarafından el konuldu. O anlarda katı atık toplayıcısı çocuk gözyaşlarına hakim olamadı.

“EKMEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM YAHU”

Zabıtaların çekçeğine el koyduğu sırada gözyaşlarını tutamayan Mert, “Neden ağlıyorsun?” diye sorulduğunda, “Ekmeğimize sahip çıkalım yahu” şeklinde yanıt verdi.

Kağıt toplayıcı çocuk, “Bunlar zulüm yaptı. Şimdi ben oradan geçiyordum. Kartonları alacaktım. ‘Senin çekçeğini' alıyoruz' dediler. Bir baktım arabamı alıyorlar” diyerek yaşananları anlattı.

Mert'in ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan İstanbul’a geldiği ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

DENETİM BAŞLATILMIŞTI

İstanbul’un birçok ilçesinde geniş çaplı ‘ruhsatsız atık’ denetimleri başlatılmıştı. Denetimler esnasında tespit edilen tonlarca atık malzeme ve yüzlerce çekçek aracına el konulmuştu.

İstanbul Valiliği, “Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir” açıklaması yapmıştı. Yerel yönetimlerde de katı atık toplayıcılarına yönelik denetimler devam ediyor.

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