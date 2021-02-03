Kapatılan Özgür Gündem Davası yeniden başladı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu avukatlarıyla katıldı. Diğer sanık Ahmet Nesin’i avukatı temsil etti.

Bozma ilamını kabul etmediğini belirten sanık Erol Önderoğlu, “Mahkemenizce 17 Temmuz 2019’da verilen kararınızı önemsemiştik. İstinafın kararı bozmasının bu niyete aykırı olduğunu düşünüyorum. İlk defa istinaf mahkemesinin beraat kararın bu argümanla bozduğunu görmekteyiz. Hakkımda yeniden beraat kararı verilmesini talep ediyorum” dedi.

“BU KARARIN ZAMANI ŞAŞIRTICI DEĞİL”

Sanık Şebnem Korur ise “İfade özgürlüğü hepimizin yurttaş sorumluluğudur. Ben de bu sorumluluğu yerine getirdim. Bu kararın zamanı şaşırtıcı değildir. Beraat kararından bir yıl sonra bozma ilamı verilmiştir. Söz konusu karar Türk Tabipleri Merkez Konseyi başkanlığı seçimlerine denk gelmiştir. Bu husus manidardır. Bozma ilamını kabul etmiyorum, beraat talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin bozma ilamına uyulmasına hükmetti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki benzer mahiyetteki dosyayla bu mahkeme dosyasının aralarındaki hukuki ve fiili irtibat nedeniyle birleştirilmesi hususunun ilgili mahkemeye muvafakati için sorulmasını da kararlaştıran heyet, kapatılan Özgür Gündem gazetesinin eski sorumlu yazı işleri müdürü olan İnan Kızılkaya’nın duruşmaya tanık olarak çağrılmasını da hükme bağladı. Duruşma ertelendi. DHA