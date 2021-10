Karamollaoğlu’ndan sert çıkış: Siz kim oluyorsunuz?

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Devleti yönetmeye talip olanlar şeffaf olmak mecburiyetindedir. Her yaptıkları işin, her attıkları adımın, her verdikleri kararın hesabını millete vermek mecburiyetindedir. Siz kim oluyorsunuz yahu? ‘Ben 50+1 oy aldım benden hesap soramazsınız' diyemez bir Cumhurbaşkanı. Milletvekili de diyemez bakan da diyemez" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 6. Olağan Gebze İlçe Kongresi'nde konuştu.

“Adalet olmadan huzur olmaz. Adalet mülkün temelidir. Yani malımızın mülkümüzün değil, devletin temelidir” vurgusunda bulunan Karamollaoğlu, “Bu da bizim 3. yıldızımızdır. Huzur ve barış olacak. Fikir ve inanç hürriyeti teminat altına alınacak, bu da adaletle korunacak. Olmadan olmaz” ifadelerini kullandı.

“İŞİ EHLİNE VERECEKSİNİZ”

Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu prensiplere dayanarak bizim dışımızda politika icra eden, bunu somutlaştıran ben başka bir görüş olduğu kanaatinde değilim şimdiye kadar. Yönetimde siz ülkenin problemlerini çözmek istiyorsanız; işi ehline vereceksiniz. Bu temel bir kuraldır. Hastanız varsa o hastanın derdiyle dertlenecek ehil bir doktor ararsınız. İnancına da bakmazsınız Amerika’da varsa gücünüz yetiyorsa Amerika’ya kadar götürürsünüz hastanızı.

“İŞİN EHLİ OLMAYAN İNSANLARI BÜYÜK MEVKİLERE GETİRİRSENİZ HAPI YUTARSINIZ”

Arabanız bozulduysa seversiniz sevmezsiniz ama işi ehline en iyi ustaya verirsiniz tamirat için. O zaman arabanız çalışır. Ama siz benim yakınımdır deyip de işin ehli olmayan insanları büyük mevkilere getirirseniz, o zaman siz de hapı yutarsınız. Bu millet de hapı yutar. Şu anda karşılaştığımız sıkıntılar bundan kaynaklanıyor.

“SİZ KİM OLUYORSUNUZ YAHU?”

Devleti yönetmeye talip olanlar şeffaf olmak mecburiyetindedir. Her yaptıkları işin, her attıkları adımın, her verdikleri kararın hesabını millete vermek mecburiyetindedir. Siz kim oluyorsunuz yahu? ‘Ben 50+1 oy aldım benden hesap soramazsınız’ diyemez bir Cumhurbaşkanı. Milletvekili de diyemez bakan da diyemez.”

“AVRUPA’DA HESAP SORUYORLAR”

Batıda şeffaflık olduğunu ve hesap sorulduğunu belirten Karamollaoğlu, “Batıyı biz tenkit ederiz. Ben prensip itibarıyla menfaatperest oldukları için Batı’ya tam güvenemem. Ama şunu da görelim şeffaflık onlar da var. Hem de nasıl. İğneden ipliğe her attıkları adımı yöneticilerine soruyorlar. E biz niye sormayalım? Elbette sorarız. Dış politika tamamen bir keşmekeşe döndü. Bundan 20 sene önceki dış politikayla şimdikine bakın, birbiriyle taban tabana zıt. Amerika istedi diye Irak müdahalesine destek verdik biz. Meclis rıza göstermemesine rağmen. Amerika istedi diye biz Suriye’ye müdahale etmeye kalktık. Libya’daki kargaşa belli, işte Yemen belli. Amerika’nın derdi başka bizimkilerin derdi başkaydı. Amerika’nın bir tane derdi var: Büyük Ortadoğu Projesi adı altında büyük İsrail Projesi’ni kurmak” diye konuştu.

“BİR ZAMANLAR BOP EŞBAŞKANIYIZ DEMEDİ Mİ?”

“Bir zamanlar bizim devlet başkanlarımız çıkıp da ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıyız’ demedi mi?” diye soran Karamollaoğlu, “Şimdi kafa tutmaya kalkıyoruz. Yani bir seçime gideceğiz diye bu kadar yalpa yapmak doğru değil. Baştan da söyledim biz Amerika’ya da Avrupa’ya da güvenmeyiz. Ama dünyada barış ve huzur olsun diye onlarla da münasebet kurmaktan çekinmeyiz. Ama hakkımızı onlara yedirmeyiz. Bunu da herkes bilmeli. Biz dünyada barış olsun isteriz ama dünyadaki barış bizim şahsiyetli bir dış politika izlememize bağlıdır. Arkasından da ilk adımı komşularımızla İslam ülkeleriyle bir araya gelerek atma mecburiyetimiz var. Sonra da bütün dünyaya örnek olacak sistemi biz kurdururuz” ifadelerini kullandı.