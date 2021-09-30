Karamollaoğlu ve Akşener’den ‘tek adam’ eleştirisi

Erken seçim, ittifak ve parlamenter sisteme dönüş tartışmaları gündemdeki yerini korurken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. İki lider de Erdoğan'a tek adam eleştirisinde bulundu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İki lider görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Meral Akşener: Memleketin önemli meselelerini istişare etme fırsatı bulduk. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bu istişarelerimiz elbette devam edecek.

Temel Karamollaoğlu: Özellikle son dönemde takındığı tavır, ortaya koyduğu fikirler itibariyle tebrik etme ihtiyacı da duydum. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat etmesi kanaatime göre önemli bir adımdı. Seçimlere normal şartlarda 1.5 yıldan fazla zaman var ama öyle gözüküyor ki sayın Cumhurbaşkanı Meclis açıldıktan sonra Meclis’te seçim kanunlarıyla ilgili bir takım değişikliğe gidecekler. İnsanlar söze doydular, icraat bekliyorlar. Önümüzdeki seçimler önemli bu konuda da dirsek temasına ihtiyaç var.

Akşener: Sayın Erdoğan’ın son dönemlerde bir alışkanlığı var. Kimsenin, devlet görevlisinin olmadığı görüşmeler (Putin-Erdoğan görüşmesi) yapıyor. Ne konuşuldu, ne oldu bu ülkede kimse bilmiyor sadece Erdoğan biliyor. İstişarelerden uzak davranış biçiminin aslında tek adam sisteminin oluşturduğunu biliyoruz.

Karamollaoğlu: Esas mesele ister tek adam sistemi, iste parlamenter sistem… Esas mesela insanların dertlerini çözecek politikalar üretmek. Bizim en büyük sıkıntımız Sayın Erdoğan’ın bütün şikayetleri politik olarak algılayıp reddetmesi. Mutlaka denetlenebilir yönetime ihtiyaç var. Bir ülkede her hakim, her savcı, her emniyet müdürü yanlış yapar diye bir şey yok. Önlenmezse sorun çıkar tehlike burada. Başkanlık sisteminin getirdiği problem de buradan kaynaklanıyor. İtirazlara itibar edilmiyor.