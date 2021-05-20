Karamollaoğlu ve Babacan’dan Meral Akşener’e destek

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ziyaret için bulunduğu Rize’de bir kaç noktada bazı provokatif eylemlerle karşı karşıya kaldı.

Olayların ardından sosyal medya hesabından destek mesajı paylaşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Siyasetçi her yerde halkla buluşma ve fikrini ilan etme hakkına sahiptir. Sayın Meral Akşener’e, Rize İkizdere ziyaretinde yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Misafirperverliğe yakışmayan bu çirkin davranışı kınıyor, Meral Hanım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

BABACAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından destek mesajı paylaşan DEVA Partisi lideri Babacan, “Sayın Meral Akşener'e Rize'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir Meral Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik....