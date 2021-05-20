Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karamollaoğlu ve Babacan’dan Meral Akşener’e destek

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize'de provokasyonla karşı karşıya kalmasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan açıklama geldi.

Güncellenme: 19:35, 20/05/2021
HaberlerGündem
Karamollaoğlu ve Babacan’dan Meral Akşener’e destek

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ziyaret için bulunduğu Rize’de bir kaç noktada bazı provokatif eylemlerle karşı karşıya kaldı.

Olayların ardından sosyal medya hesabından destek mesajı paylaşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Siyasetçi her yerde halkla buluşma ve fikrini ilan etme hakkına sahiptir. Sayın Meral Akşener’e, Rize İkizdere ziyaretinde yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Misafirperverliğe yakışmayan bu çirkin davranışı kınıyor, Meral Hanım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

BABACAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından destek mesajı paylaşan DEVA Partisi lideri Babacan, “Sayın Meral Akşener'e Rize'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

İlginizi ÇekebilirMeral Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik....Meral Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik....İlginizi ÇekebilirAkşener'den Erdoğan'a: Onun için çay topluyorumAkşener'den Erdoğan'a: Onun için çay topluyorum
Ali Babacan Çay CHP Cumhurbaşkanı dava İYİ Parti mahkeme Meral Akşener PKK Rize saldırı sosyal medya