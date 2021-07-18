Kardak kahramanı emekli albay Şener Kır hayata veda etti

Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren 1995 yılındaki Kardak Krizi sırasında TCG Yavuz Fırkateyni Komutanı ve operasyonun Harekât Subayı olan emekli Deniz Kurmay Albay Şener Kır, önceki gün hayata veda etti. Kır, Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

1995'deki kriz sırasında Binbaşı rütbesinde bulunan Şener Kır, bir süre önce yaptığı açıklamada Kardak'ta yaşananları dile getirmiş ve ‘'Kardak, SAT komandolarının dünyayı şaşırtan bir başarısıdır'' diyerek şunları anlatmıştı:

– TCG Yavuz'da deniz kurmay binbaşı görevindeydim. 28 Ocak'ta Yunanistan'ın Ege'deki tatbikatını izleyip Aksaz'a döndük. 29 Ocak'ta Ankara'dan gelen telefonla TCG Yavuz'u yeniden seyre çıkardık. Kayalıklar çevresinde 7 Türk, 7 Yunan gemisi savaş sistemlerini birbirine kenetlemiş, gerginlikle bekliyordu. Aldatma harekâtı yapan TCSG 63 sahil güvenlik botu, arızalı gibi Bodrum'a gitti. Birkaç saat sonra iki lastik botta SAT timleri ile döndü. Şimşek 1 anonsu ile Yunanlıların hiç beklemediği bir anda SAT'lar adaya yöneldi.

– Şimşek 2 adaya çıktıklarını belirtirken, beklediğimiz anons Şimşek 3 geldi. Ali Türkşen üsteğmenim Yunan bayrağının indirilip yerine Türk bayrağını toka ettiğini belirtmek için Şimşek 3 anonsunu yaptığında hepimiz büyük sevinç yaşadık. Gerginlik 44 saat sürdü. Silahlarımız ateşlenmeye hazır bekliyorduk. Kardak, SAT'ların dünyayı şaşırtan bir başarısı ile kurşun atmadan sonuçlandı.