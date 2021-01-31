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Kardak’ta 25. yıl gerginliği! Geldikleri gibi gittiler…

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nda 1996 yılında başlayan gerginliğin 25. yıl dönümünde kayalıklara gelmeye çalışan iki Yunan sahil güvenlik botunu, Türk sahil güvenlik botları önledi. Bölgede yaşanan gerginlik SÖZCÜ kameraları tarafından görüntülendi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 20:22, 31/01/2021
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na, Kilimli (Kalimnos) ve İstanköy (kos) adalarından gelen iki Yunan sahil güvenlik botu anma töreni için kayalıklara yanaşmak istedi. Yunanistan botlarına bölgede bulunan 4 Türk sahil güvenlik botu, kayalıklara iki mil kala önleme yaptı ve kayalıklara yaklaşılmasına izin vermedi.

GEDİKLERİ GİBİ GİTTİLER

Türk sahil güvenlik botu ile Yunan sahil güvenlik botunun yan yana bir süre birlikte seyrettikleri ve Yunan botunun Kardak Kayalıkları’na her yöneldiğinde Türk sahil güvenlik botunun önüne geçerek engel olduğu görüldü.

Bölgede yaşanan gerginliğin ardından Yunan botları 2 saat bekledikten sonra geldikleri adalara geri dönerek adalara yakın bölgede beklemeyi sürdürdüler. Yaşanan bu gerginlik saniye saniye görüntülendi.

Kardak yakınlarındaki 4 Türk sahil güvenlik botu, Yunan botunun kayalıklara yaklaşmaması için devriye nöbetlerini sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na 1996 yılında çarpan Figen Akad isimli kuru yük gemisinin ardından çıkan ve yaklaşık 1,5 yıl süren gerginlikte 30 Ocak 1997 tarihinde kayalıklara gelen Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter düşmüş ve 3 subay ölmüştü.

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Yayınlanma Tarihi:20:21,