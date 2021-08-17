Kastamonu’da çöken binanın müteahhidi gözaltına alındı

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde çöken, 9 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Ö. İstanbul’da gözaltına alındı.

HABIP ATAM

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Kastamonu Bozkurt’ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel’in (12) cansız bedenine ulaşıldı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 11 Ağustosta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı’nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmte Özkan, bugün İstanbul Esenyurt’ta polis ekiplerince gözaltına alındı.



11 KİŞİ ARANIYOR

Bozkurt İlçesinde 11 Ağustos'ta çöken apartmanda 9 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 11 kişinin de arandığı belirtilmişti. Kastamonu'da açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhidin mal varlığına dün el konulmuştu.