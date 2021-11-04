Kaymakam görevden alınmıştı… Tepkiler sürüyor

Ordu'nun Korgan İlçesi Kaymakamı Miraç Akbulut'un görevden alınmasına tepkiler devam ederken Valilik, Akbulut'un, "Görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle" görevinden uzaklaştırıldığını savundu.

İsmail AKDUMAN

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2021 yılı Ağustos ayında Korgan’a atanan ve kısa sürede ilçe halkının sevgisini kazanan Kaymakam Miraç Akbulut, hiç bir açıklama yapılmadan görevinden alındı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise, kaymakamın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmasında Cumhuriyetin ve Atatürk’ün ülkeye kazandırdıklarını anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını anmadığını için görevden alındığını iddia etti.

İlçe halkının da tepki gösterdiği görevden alınma olayı hakkında Ordu Valiliği bir açıklama yaptı.

GÖREVİN SORUMLULUĞUNA YAKIŞMAYACAK DAVRANIŞTA BULUNMUŞ

Kaymakamın görevden alınması yolunda ortaya atılan iddiaların yanlış olduğunu belirten Ordu Valiliği, Akbulut’un neden görevden alındığı konusunda net bir açıklama yapamazken, “Ordu'nun Korgan ilçesi Kaymakamı görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. TBMM çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin söz konusu bu görevden uzaklaştırmayı açıklamalarıyla çarpıtarak olduğundan farklı göstermeye çalışması ise esef vericidir” denildi.

ADIGÜZEL, “HANGİ TUTUM VE DAVRANIŞ?”

Valiliğin yaptığı açıklamayı sert bir dille eleştiren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Eğer Korgan kaymakamı muhalefet partisi milletvekilleri ile yan yana bir Cumhuriyet Bayramı selamı verdi diye kıskanılıyorsa, suçu kaymakamda değil, çağrıldığı halde gelmeyen, zaten ortalıkta da gözükmeyen iktidar partisi vekillerinde arayın. Görevden almaya gelince; kaymakamın hangi tutum ve davranışının görevden almaya neden olduğunu da açıklasaydınız bari. Bu rezil karara kılıf bulamayışınızı, sıkıntınızı görüyorum” dedi.

“GÖREVDEN ALINACAK O KADAR ÇOK KİŞİ VAR Kİ”

Ordu’da görevden alınacak bir çok kişi olduğunu dile getiren Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

* Görevden alacaksanız 4 ay önce Ulubey İmam Hatip lisesinde, öğrencilerin ve kameraların gözü önünde, bir kadın öğretmenin taciz ve darp edilmesinin üstünü kapatan, hastanede darp raporu alınmasına engel olan İlçe Milli Eğitim Müdürü ile okul müdürünü görevden alsaydınız.

* Size emanet bir devlet memurunun, ana kuzusu bir kadın öğretmenin hem taciz hem darp edilip, üstüne bir de tayininin çıkarılıp zulüm görmesini 4 aydır seyretmektir asıl esef verici olsun.

* Siz, görevden alacaksanız burnumuzun dibinde milli eğitim müdür yardımcılığı pozisyonunu ihale ve emlak mesaisine ayırıp zimmetine kamu binası geçiren milli eğitim müdür yardımcılarını görevden alın.

* 162 okulda 17 milyonu kimlere ulufe gibi dağıttığını gösteren evrakları bir odaya kilitleyip anahtarı cebine koyanları görevden alın.

* Görevden alacaksınız, taş ocağında yolsuzluk yaptığı için, sizin gönderdiğiniz resmi valilik yazısını, dolayısıyla valilik makamını iplemeyen ve kaymakamınıza posta koyan Ulubey Belediye Başkanını görevden alın.

* Her tarafından pislik akan bir yerel ve genel yönetim anlayışı içerisinde umutları yeşerten, çocukların yüzünü güldüren bir bayram coşkusunu yaşatan, halkı Cumhuriyet ile yeniden buluşturan Korgan kaymakamına ceza vermek için görevden almadan önce görevden alınacak o kadar çok kişi var ki.

KAYMAKAM NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Atatürk ve Cumhuriyet’in ülkeye kazandırdıklarını hatırlatan Kaymakam Miraç Akbulut, sık sık Atatürk’ün adını anarak ülkeyi daha iyi yerlere getirmek için çok çalışılması gerektiğini, ilimden ve bilimden ayrılmamasını anlattı.

Akbulut, konuşmasında, “En değerli miras mürşit olarak bilimi ve aklı alıp yurdun daha da gelişmesi için bütün cihana hitap edecek bir şekilde durmadan çalışmalıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimi ile ‘Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar cumhuriyeti olamaz. En değerli, en doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır’ azarıyla yaklaşıp, her alanda göstermiş olduğumuz inkılapları geliştirerek medeni, çağdaş ve gelişmiş bir millet olmanın gayreti içerisinde bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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