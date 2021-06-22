Kayyum çıtayı yükseltti: Dev karpuz heykeli

Diyarbakır’da bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur heykeli sosyal medya platformlarında paylaşılmış ve tepki çekmişti. Karpuz ve sur maketlerinin içine, Kayapınar ilçesindeki Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulacak olan baz istasyonlarının konulacağı öğrenildi. Söz konusu heykellerle ilgili SÖZCÜ'ye konuşan CHP, DEVA ve Gelecek Partisi Diyarbakır il başkanları; heykellerin, kentin değerleriyle örtüşmediğini, harcanan paraların israf olduğunu vurguladı.

CHP: KAYYUM PARAYI ÇÖPE ATACAK YER ARIYOR

Diyarbakır'da işsizlik ve yoksulluk varken heykellere harcanan paranın israf olduğunu belirten CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, “Daha önce havalimanı kavşağına dikilen ve tepkiler sonrasında tekrardan gözden geçireceğiz diyerek heykeller kaldırılmıştı. O heykellere 4 buçuk milyon lira para ödemişlerdi. Kayyum parayı israf edecek, çöpe atacak yer arıyor. Daha önce de kentin iklimine uymayan palmiye ağaçlarını dikmişlerdi. Bu ağaçların hepsi birer birer kuruyor.

Diyarbakır'ın önceliği heykel mi? Serapgüzeli köyünde köylülerin içme suyu yokken bizim önceliğimiz heykel mi? Çelikevler mahallesinde kanalizasyon sorunu var, insanlar kokudan evlerinde oturamıyor. Binaların arası yarım metre kanalizasyon suyuyla kaplı ama önceliğimiz heykeller. Diyarbakır'da bu kadar işsizlik, yoksulluk varken heykellere verilen parayı israf olarak değerlendiriyorum” dedi.

DEVA: BU KORKUNÇLUKLARA PARA HARCAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Kamu zararına ilişkin kuşkuların giderilmesi yerine varolan kuşkuların beslendiğini ifade eden DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, “Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtmayan, estetikten yoksun ve herhangi bir anlama karşılık gelmeyen heykellerin kaldırılmasına sevinmişken, heykellerin ikinci ve daha kötü bir sürümü belediye tarafından tekrar sahneye alınmış durumda. İnat ede ede ve gözümüzün içine baka baka bu korkunçluklara para harcamaya devam ediyorlar.

Önceki heykel olayında kamuya açık ve şeffaf bir şekilde hesap verilmediği, idarecilerinin bu tür meselelerde kamuoyundan gelen seslere/eleştirilere tepkisiz kaldığını üzülerek bir kez daha gördük. Daha önce de vurguladığımız üzere şehri ilgilendiren konularda yapılacakların, o şehrin dinamikleri ve muhatapları ile konuşulması, tartışılması ve görüş alışverişinde bulunulması önem arz etmektedir. Ancak gelinen noktada bu hassasiyetin umursanmadığını tanıklık ediyoruz. Sürekli olarak kamuoyunda oluşan kamu zararlarına ilişkin ciddi kuşkular varken, bu kuşkuların giderilmesi yerine yeni olaylarla var olan kuşkular beslenmektedir” diye konuştu.

GELECEK PARTİSİ: ŞEHRİMİZİN DEĞERLERİYLE ÖRTÜŞMEMEKTEDİR

Gelecek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç ise şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır; gerek ülkemizin, gerekse Ortadoğu'nun en önemli ticaret, kültür ve siyasi merkezlerindendir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyum yönetimi, şehrimizin bu özelliklerini bilmedikleri için, yapmaya çalıştıkları hizmetler maalesef şehrimizin değerleri ile örtüşmemektedir. Son dönemde sahiplendikleri ancak kamu maliyesini zarara uğratarak kaldırdıkları karpuz ve kadayıf heykelleri bunun en canlı örnekleridir. Kamuoyuna yansıyan sur ve karpuz görüntüleri bizleri oldukça rahatsız etmektedir. Temennimiz, on bin yıllık kültürel varlıklarımız arasında ucube gibi duracak bu görüntülerin oluşmamasıdır. Aksi taktirde sırf birilerine haksız menfaat sağlamaya yönelik bu tür görüntülere karşı, Diyarbakır kamuoyu ve bizler, en sert şekilde eleştirilerimizi yapacağımızın bilinmesini isteriz.”

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum tarafından havalimanı kavşağına yaptırılan karpuz içindeki çocuk, kadayıf tepsisi gösteren adam ve hasır bileziği heykeli tepkilere neden olmuş ve ardından kaldırılmıştı.