Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı, kadınlar ayakta alkışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın kadın hakları konusundaki tutumunu eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Bizde yüzde 30 cinsiyet kotası var. Bir kanun teklifi hazırladık bunun Siyasi Partiler Yasası’na girmesi için. Siyasi Partiler Yasası’na girsin ki her siyasi parti zorunlu olarak bunu uygulasın. Kadın örgütleri ile görüştük. Neden yüzde 50 yapmıyorsunuz dediler. Yüzde 50 olarak hazırladık ama tabii listenin sonlarında değil” dedi.

Bu sözleri kadın üyeler ayakta alkışladı. Kılıçdaroğlu da “Beyler kalkmıyor dikkatinizi çekerim” ifadelerini kullandı. O anlar salonda gülüşmelere yol açtı.

Kılıçdaroğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tatil olması gerektiğine yönelik sözleri de alkışlarla karşılandı.

“KADINLAR SİYASETTE EŞİTLİK İSTİYOR”

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından kadın hakları konusunda öne çıkanlar şöyle:

* Çalışmak, üretmek, kazanmak çok güzel bir şey. Ayrı bir saygıdır. Bunu yaratmak sosyal devletin temel görevidir.

* Bir bakanın söylemi, ‘Kadınlar çalışıyor diye işsizlik artıyor' bu kişi bakanlık yapıyor. 21. yüz yılda bakanlık yapıyor.

* Kadını insan olarak görmüyor, üreten kişi olarak görmüyor. İkinci sınıf vatandaş olarak görüyor. Bunu da kadınların asla unutmaması lazım. Kadınlar eşitlik istiyorlar.

* Madem 83 milyonun yarısı erkek yarısı kadınsa onlar da siyasette eşitlik istiyorlar. Eğer bu ülkede kendisi oy kullanma hakkına sahipse, kendisinin seçilme hakkı var ama önüne konulan engeller var bu engellerin kalkması lazım.