Kemal Kılıçdaroğlu: Çalınan her kuruş bu insanlarımızın çocuklarının rızkıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba günü İstanbul ziyareti kapsamında Çekmeköy ilçesinde vatandaşlarla görüşmüştü. Kılıçdaroğlu, Nişantepe Mahallesi’nde geçimini kağıt toplayarak sağlayan 5 çocuklu aileyi ziyaret etmişti.

5 çocuk annesi kadın, “Yiyecek bir şeyimiz yoktu, çöpten patates bulduk” diyerek bir leğenin içinde topladığı patatesleri göstermiş, “Çocuklar okula aç gidip geliyorlar. Vaziyetimizi görüyorsunuz” diyerek yakınmıştı.

Çekmeköy’deki ziyaretlerinden görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Kılıçdaroğlu, “Bir ülkede yolsuzluk olunca, neler oluyor görsünler istiyorum. Çalınan her kuruş, bu insanlarımızın çocuklarının rızkıdır” ifadelerine yer verdi.