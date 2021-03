Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi bu buhrandan çıkarma görevi CHP’nindir

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Örnekköy’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının ikinci etabının temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle atıldı. 18 hektarlık kentsel dönüşüm alanında birinci etapta 130 konut ve 13 işyerini hak sahiplerine teslim eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikinci etap kapsamında 170 konut ve 20 işyerini yeniden inşa edecek.

Proje kapsamında bu alanda 4 bin 200 metrekare kapalı alanı olan iki katlı yeni pazar alanı, taşıtlar için yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanları, 3 bin 500 metrekare kapalı alanı olan spor tesis binası ve sosyal alanlar yapılacak. Projeyle aynı zamanda bu alana, 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekare sosyal donatı alanı kazandırılacak

Örnekköy’de düzenlenen temel atma törenine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ahmet Akın ve Ali Öztunç da katıldı.

“TOPLAMDA 248 HEKTARLIK ALANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPIYORUZ”

Kentsel dönüşüm projesinin detaylarına ilişkin bilgilendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Karşıyaka-Örnekköy Mahallesi'nde 18 hektar, Karabağlar-Uzundere Mahallesi'nde 32 hektar, Konak Ege ve Ballıkuyu Mahallesi'nde 55 hektar, Gaziemir-Aktepe-Emrez Mahallesi'nde 122 hektar, Çiğili-Güzeltepe Mahallesi'nde 21 hektar olmak üzere toplamda 248 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“4 BİN 600 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ YAPIM İHALESİNE HAZIR HALE GETİRDİK”

Bu bölgelerdeki hak sahiplerinden şimdiye kadar 345 bin metrekare tapu devri aldıklarını ve yaklaşık bin bağımsız bölümün anahtar teslimini yaparak mülkiyet tapusu ile hak sahiplerine teslim ettiklerini söyleyen Soyer, “2 bin 200 bağımsız birimin inşaatını başlattık. İzbeton'la bin bağımsız birimin yapımı için de protokolümüzü imzaladık. Yaklaşık 4 bin 600 bağımsız bölümün tüm uzlaşma, devir, tapu ve imar uygulamalarını tamamlayarak yapım ihalesine hazır hale getirdik” bilgisini paylaştı.

“PİYASADAKİ TIKANIKLIĞI AŞTIK”

İzmir'de yaşanan depremin, en büyük önceliğin kentsel dönüşüm olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Soyer, “Biz de kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırmak için İzmir Büyükşehir Belediyemizin şirketlerine de ihalelere katılarak bunu artırmaya karar verdik. Büyükşehir Belediyemizin iştiraki İzbeton'un sürece dahil olmasıyla birlikte, 2016 yılından bu yana kentsel dönüşümde yavaşlayan süreci hızlandırarak piyasada yaşanan tıkanıklığı da aşmış olduk” şeklinde konuştu.

“TOPLAMDA 3 BİN 520 KONUT, 338 İŞ YERİ İNŞA EDECEĞİZ”

Bugünkü törende; Örnekköy'de 2., 3. ve 4. etaplarda konut ve iş yerlerinden oluşan toplamda bin 200 bağımsız birimin yapım işi için bir araya geldiklerini belirten Soyer, bölge sakinlerinin tamamına yakınıyla uzlaşmayı sağladıklarını, sözleşmeleri yapıp tapularını aldıklarını açıkladı. Soyer, “18 hektarlık Örnekköy kentsel dönüşüm alanında etaplar halinde devam eden projemiz tamamlandığında toplamda 3 bin 520 konut ve 338 iş yerini inşa etmiş olacağız” dedi.

“TÜRKİYE'NİN KADERİNİ GENÇLER BELİRLEYECEK”

Soyer'in ardından sahneye çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, törene katılan gençler, “Güzel Günler Göreceğiz” şarkısını söyledi. Kılıçdaroğlu, gençlere şöyle seslendi:

“İnanın motorları maviliklere birlikte süreceğiz; kaptanı da siz olacaksınız. Neden kaptanı gençler olacak? Önümüzde seçimler olacak, sandık olacak, 6 milyon 300 bin genç ilk kez gelecek, sandıkta oyunu kullanacak. Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek. Türkiye'nin güzelliğini gençler getirecek. Türkiye'ye barışı, huzuru, gelişmeyi gençler getirecek. Umudumuz gençler. Güvencemiz gençlerdir. Her zaman, her ortamda ve her yerde gençler başımızın tacıdır.”

“ARTIK BU ÜLKEDE HERKESİN YÜZÜ GÜLMELİ”

Türkiye'nin pek çok sorunu olduğunu, bir ‘sorunlar yumağı' haline geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Bu buhrandan Türkiye'yi çıkarma görevi, Cumhuriyet Halk Partisi'nindir. Bu ülkenin geleceğini, hepimizin mutlu olacağı şekilde şekillendirecek olan parti yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bundan emin olmanızı istiyorum. Biz hiç kimseyi dışlamıyoruz.

* Hiç kimseyi kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü, inancından ötürü ötekileştirmiyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Türkiye coğrafyasında yaşayan herkesi kucaklıyoruz. Herkesin sorununa talibiz ve sorununu çözeceğiz. Artık bu ülkede herkesin yüzü gülmeli. Bu ülkede herkes evine akşam huzur içinde dönebilmeli. Bunu yapacağız. Herkesin işi, herkesin aşı olmalı.

“MART'IN SONUNU BAHAR YAPTIK, ŞİMDİ İKİNCİ BÜYÜK ADIMIMIZI ATACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Belediye başkanlarımız yerel seçimlerde demişti ki, ‘Mart'ın sonu bahar olacak'… Ve Mart'ın sonunu bahar yaptık. Şimdi ikinci büyük bir adımımız var. Yerel yönetimlerin gösterdikleri performansla ikinci büyük adımımızı atacağız, dostlarımızla beraber atacağız.

* Bu güzel ülkeye Cumhuriyeti getireceğiz. Bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu güzel ülkeye özgürlüğü getireceğiz. Bu güzel ülkeye, hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Bu güzel ülkeye, kadın-erkek arasında toplumsal cinsiyet eşitliğini getireceğiz. Bu güzel ülkede kadına şiddete son verdireceğiz. Bu güzel ülkede herkesin özgürce yaşamasını sağlayacağız.

“CHP'Lİ BELEDİYELER TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR”

Birinci adımı CHP'li belediyelerin attığının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Bütün yerel yönetimlerimiz olağanüstü çalışıyorlar. Her bir belediye başkanımız gerçekten de tarih yazıyor. Türkiye'nin bütün coğrafyasında görev alan belediye başkanlarımız bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar” açıklamasında bulundu.

“ORADAKİ RANTTAN, O BÖLGEDE YAŞAYAN İNSANLAR YARARLANACAK”

Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşümün önemini de vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

* Kentin merkezinde olan veya önemli yerinde olan ve rantı yüksek olan yerleri eğer kentsel dönüşü yapıyorsanız o ranttan, önce orada yaşayan insanların yararlanması lazım. Bunu belediye başkanlarımız yapıyorlar. Kentte yaşamanın bütün olanaklarından arkadaşlarımız yararlanmış olacak.

* Kentsel dönüşümden daire sahibi olacak kişilerin, bulundukları bölgeden başka bir yerlere sürüldüğünü görmeyeceksiniz. Oradaki ranttan, o insanların yararlandıklarını göreceksiniz.