Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu toplu açılış töreninde konuştu.

Konuşmasında kent planlaması ve kent estetiğinin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, halkın vergisinin yine halka gideceği bir rant düzenine işaret ederek şunları söyledi:

* Her kentin kendine özgü bir kültürü vardır. O kültürün yaşatılmasını isteriz. Var olan kültürün, bize miras kalan kültürün, bizden sonrakilere de aktarılmasını isteriz. Bu bazen bir şarkı olur, bazen bir türkü, bazen oyun havaları, bazen öyküler olur. Kent, tarihsel birikimiyle kendi kültürünü yaratmış olur.

* Sadece kültür mü? Elbette ki hayır. Her kent aynı zamanda rant yaratır. Bir yerde plan yapıyorsanız mutlaka rantı da vardır. Sorun şu; rantı hakça bölüşüyor musunuz? Rantı kente veriyor musunuz? Kent o ranttan büyük ölçüde yararlanıyor mu?

“BU RANTTAN HALK YARARLANACAK”

* Belediye başkanlarımız yeni yeşil alanlar, yeni parklar yapıyoruz diye söylediler. Bu ranttan kim yararlanacak? Bütün Kuşadalılar yararlanacak. Demek ki rantı kente de sunabilirsiniz, ama dar bir azınlığa da sunabilirsiniz. Eğer kentin rantını kente sunuyorsanız, kentte yaşayanların daha mutlu olacağını göreceksiniz.

“BUNA ÖNCÜLÜK EDECEK OLAN KENTİN SEÇTİĞİ BELEDİYE BAŞKANIDIR”

* Kentte yaşarken insana ve doğaya dönük ekosistemi korumak zorundayız. Bunu yaratacak olan, öncülük edecek olan kentin seçtiği belediye başkanıdır. Kentin seçtiği belediye başkanı eğer kente hizmet ediyorsa, kentin rantlarını kentliye sunmak zorundadır. Bunu yaptığımız zaman görevimizi yerine getirmiş oluruz.

“GÖKDELEN DEĞİL MEYDAN YAPIYORUZ”

* Her kentin mutlaka meydanları olmak zorundadır. Diyeceksiniz ki o meydana gökdelen yapmak varken niye meydan oluşturuyoruz? Kentte yaşayanlar enerjilerini meydanlarda boşaltırlar.

* Kentin kültürünü ve kimliğini koruduğunuz zaman o kenti dünyada saygın kılmış olursunuz.

* Kentlerin planlamaya ihtiyacı vardır. Tek katlı evler, iki katlı evler, 5 katlı evler, parklar, sosyal donatı alanları, müzeleri, bütün bunlar olması lazım. Kentler aynı zamanda kültür ve sanat merkezi olmak zorundadır.

“YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞI HAYATA GEÇİRİYORUZ”

* Yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Temiz, ahlaklı bir siyaset anlayışı. Halkına ihanet etmeyen bir siyaset anlayışı. Halkından aldığı, topladığı vergilerin hesabını halkına verme onurunu taşıyan temiz bir siyaset anlayışı. Kavgadan yana değil, Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak için çaba harcayan bir siyaset anlayışı.

ÇERÇİOĞLU: MİLLET İTTİFAKI BELEDİYE BAŞKANLARI UYUM İÇİNDE

Törende konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, “Biz tüm ilçe belediye başkanlarımızla birlikte güçlüyüz. Bu dönemde Kuşadası’na birçok hizmet yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Millet İttifakı’nın tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Uyum içinde çalışıyoruz” dedi.

“İNŞAAT KÜTLESİ OLMASINI İSTEMEDİK”

Kuşadası’ndaki projelerle ilgili Çerçioğlu, şunları belirtti:

* Bugün Kuşadası’nda birlikte başardığımız 16 tane projeden 13 tanesini bitirdik. Kuşadası’nın sahilinde son kalan yaklaşık 13 dönümlük bir arazi vardı. Biz oranın bir inşaat kütlesi olmasını istemedik. Buradan yola çıkarak kamulaştırdık.

* Çok kısa bir süre içerisinde projesini tamamladık. Bugün de sizlerle beraber temelini atacağız. Bu meydanda yeraltı otoparkı sorununu çözüyoruz. Kültür merkezi, park, meydan olarak şekillendirdik. En uzun 1,5 yıl içinde tamamlayacağız.