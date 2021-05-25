Kemal Kılıçdaroğlu’dan Süleyman Soylu’ya sert sözler

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere pek çok isimle ilgili iddialarda bulunduğu seri videolar ülke gündeminden düşmüyor. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Peker’in iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

HIRSIZLIK ALENİ YAPILIYOR

– Mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar, o bildiride Cumhur İttifakı’na desteğiz diyorlar. Millet İttifakı’nı da eleştiriyorlar. Yer altı dünyasının bildirisiyle Cumhur İttifakı’na destek veriliyor. Hırsızlık da aleni yapılıyor artık. Eğer bir ülkede soygun ve uyuşturucu kaçakçılığı aleni olarak yapılıyorsa arkasına siyasi destek almadan olmaz. Türkiye hiç böyle bir duruma düştü mü?

– Mafyanın talimat verdiği bir siyasi iktidar. Hukuk devletinden uzaklaşırsanız ne olur? 29 Ağustos 2018’de Parti Meclisi toplantısında şu cümleyi kullandım: Devleti demokratikleştirmezseniz devlet organize suç örgütü haline dönüşür.

HANGİ SAVCI KARDEŞİM?

– “Bir siyasetçiyi ayda 10 bin dolarla keklemişler” diyor. Kim diyor? İçişleri Bakanı. Araştıralım dedik. Buna da “Hayır” dediler. Kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa Meclis Başkanı onu ortaya çıkarmak zorundadır. Süleyman Soylu bu ismi açıklamak zorundadır. Savcı çağırırsa söyleyecekmiş, hangi savcı kardeşim? Kör sağır dilsiz olmuşlar talimat bekliyorlar.

– Bütün dünya bizimle dalga geçiyor. Bunlarda vallahi billahi Allah korkusu yok. Para için yapmayacakları ve satmayacakları hiçbir şeyleri yoktur. Türkiye’yi uyuşturucu cennetine döndürdüler.

SIRLARIM ORTAYA ÇIKAR DİYE KORKUYOR

– Saray’da Bizans entrikaları var. Tam bir rezalet. Mafya, yer altı örgütleri oturup çarşaf çarşaf açıklamalar yapıyor. Herkes dikkatle dinliyor, çünkü devlet saydam olmadığı için. Memleket yangın yeri. Saray’a göre her şey güllük gülistanlık. Ağzını açıp tek laf etmiyor. Mafyadan izin alacak. Konuşursam benim sırlarım da ortaya çıkar mı diye korkuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme ilişkin diğer açıklamaları ise şöyle:

AKP EŞİTTİR YOLSUZLUK

– Herkes gelişmelerden büyük kaygı duyuyor. Şu soru ciddi ciddi soruluyor: ‘Ne olacak bu memleketin hali’. Hiç kaygı duymayın, bu ülkede hepimiz birlikte Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak için mücadele edeceğiz. Demokrasi budur!

– Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye bu kadar kirlenmemişti. İktidara geldiklerinde yoksulluk olmayacaktı, şimdi diz boyu. Yolsuzluk olmayacaktı, AKP eşittir yolsuzluk. Yasak olmayacaktı, şimdi yasaklar diz boyu…

– 2 milyon 400 bin hanede internet yok. Peki burada eğitim nasıl olacak? En geç iki yıl içinde internetsiz hiçbir hane kalmayacak. Avrupa’nın en ağır işleyen internetine en yüksek parayı ödüyoruz. Bu rezalete de son vereceğiz.

ERDOĞAN’IN İKİ ELİ GENÇLERİN ARASINDA

– 19 yılda yurt sorununu çözemediler. Gençlere söz verdim, en geç bir yıl içinde TC Devleti’nde öğrenciler için yurt sorunu kalmayacak, bitireceğiz. Herkesin geniş bant interneti olacak. KYK’dan kredi almışlar, büyük bir kısmı işsiz. Erdoğan’ın iki eli gençlerin yakasında. Bu gençlere söz veriyoruz: İktidara geldiğimizde faizlerin tamamını sıfırlayacağız.

– Bir Melih Bulu gibi dramatik tabloyla karşı karşıyayız. Orada öğretim üyesi bile olmayı hak etmeyen birini üniversiteye rektör atıyorsunuz. İktidarımızda üniversitelerin bilimsel, mali, idari özerkliği olacak. Gençlere sesleniyorum. İstediğiniz özgürlüğü size vereceğim. Sabahın köründe kapınız çalınıyorsa onun polis değil, sütçü olduğunu anlayacaksınız.

DÜKKANI KAPALI ESNAF KREDİYİ NASIL ÖDEYECEK

– Çekini, senedini ödeyemeyen esnaflar var. Onuruna yediremediği ve borç batağında olduğu için intihar eden esnafların olduğunu biliyoruz. Pandeminin başından beri sorunun nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalıştım. Kimse Erdoğan’a ‘bu yanlıştır’ diyemiyor.

– 17 madde halinde çözümü açıkladık. ‘Esnafa kredi verdik’ diyorlar. Dükkanı kapalı esnaf krediyi nasıl ödeyecek? Esnafa bir defaya mahsus olmak üzere 3 ve 5 bin TL hibe desteği yapılacak.

– Çay stratejik üründür. Çay kanunu hazırlanırken çay üreticileriyle bir araya geleceğiz. Çay ithalatı uygulamasına son vereceğiz. Rizeli kardeşlerim Rize’ye geleceğim, sizlere Türkiye’nin sorunları nasıl çözülür samimi olarak anlatacağım.

– Bütün vatandaşlarımın, hangi partiden olursa olsun, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın yarın sandığa gittiğimiz zaman elimizi vicdanımıza koyup gitmemiz lazım. Hepimizin oturup düşünmesi lazım.

İNSAFSIZ ZAMLAR YAPTILAR

– Masrafı karşılamak için en çok tüketilen ürünlere insafsız zam yapalım dediler. Benzine, mazota, LPG’ye insafsız zam yaptılar. Beşli çetenin de içinde olduğu 21 dağıtım şirketine elektrikte yüzde 17,5 indirim yaptılar. Benzine, Mazota, LPG'ye gelen zamların sorumlusu Erdoğan'dır. Bununla birlikte yakın zamanda taksiye, dolmuşa, nakliyeye zam gelecektir. Peki fatura kime çıkacak? Vatandaşa çıkacak.

– Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, oturdu kocasıyla şirket kurdu. Kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan aldı. Ortaya çıkınca ‘ucuza aldık’ dedi. Sonra pahalı aldığı ortaya çıkınca cevap veremediler. Bununla mafya düzeni arasında ne fark var?

NE FARKINIZ VAR MAFYADAN

– Bazen devletin içindeki yasal unsurlar da belli kaynakların üzerine çöküyorlar. Merkez Bankası’nın 128 milyar doları arka kapıdan gitti. Kimler çöktü bu paraya? Mafya da çöküyor, siz de çöküyorsunuz. Ne farkınız var mafyadan?

– Araştırma önergesi verdik, AKP ve MHP Milletvekilleri hayır araştıramazsınız dedi! Yolsuzluğun, hırsızlığın araştırılmadığı bir Meclis olabilir mi? Parlamento, hırsızları koruyan organa dönüştürülebilir mi?

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