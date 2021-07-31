Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Konya mesajı

Konya'da ev baskınında 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklamada bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kendini derin devlet olarak görme gafletine düşen çetelere sesleniyorum: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da eve yapılan silahlı baskın sonucu aynı aileden 7 kişinin katledildiği feci olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Kılıçdaroğlu, “Konya'dan korkunç bir katliam haberi aldık. Konu çok hassas olduğu için, detaylar netleşmeden konuşmak istemedim. Abdüllatif Şener Bey'in başkanlığındaki heyetimiz bölgede. Tespitler paylaşılacaktır” dedi.

“HALKIMIZIN KARDEŞLİĞİNİ BOZMA ÇABANIZA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Yine de ileride olabilecek yeni provokasyonlarla ilgili düşüncelerimi paylaşayım. En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliğidir. Ülkemizin çok yükü var biliyorum; kardeş olanların beli bükülür, gönlü bükülmez.

* Kendini derin devlet olarak görme gafletine düşen çetelere sesleniyorum: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz! Bu ülkenin geleceği için mücadele edecek milyonlarca Kuvay-i Milliyeci, vatansever var.

* Bu ülkeyi sokakta bulmadık biz. Bu iktidar da yolcudur! Ancak devletimiz bakidir ve devletimizi tüm kurumlarıyla birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Kardeşçe yaşadık ve yaşayacağız.

KONYA’DAKİ HEYETİ ARAYIP BİLGİ ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan katliamın ardından, heyet kurulması talimatı verdiği açıklanmıştı. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığında, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer'den oluşan heyetin, olayın ayrıntılarını araştırmak üzere bugün Konya'ya gittiği belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun, Konya heyeti ile telefonda görüştüğü bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun, katliamın ardından CHP heyetinin yaptığı görüşme ve incelemeler hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

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