Kılıçdaroğlu: Çalışkan insanlarımız var ama yanlış siyasetçiler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray’daki programını Saratlı beldesini ziyaret ederek noktaladı.

Burada belde halkına seslenen Kılıçdaroğlu, hiç ayrım yapmayacaklarını belirterek şunları söyledi:

* Hiçbir ayrım yapmayacağız. Bu topraklarda yaşayan bu havayı teneffüs eden bütün insanlarımızı kucaklayacağız.

* Herkesin derdiyle dert sahibi olacağız; ama çözümünü de üreteceğiz. Güzel Türkiye’yi ayağa kaldıracağız.

* Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Ülkemiz güzel, insanlarımız güzel.

* Önümüze seçim sandığı gelecek. Bu ülkeye huzuru, refahı getireceğiz. Hep istiyorum. Her evde bereket olsun, huzur olsun. Komşularla iyi ilişkiler olsun, mahallede, kentte, Türkiye’de huzur olsun. Kavga olmasın, bereket olsun.

* Çok güzel topraklarımız var. Çalışkan insanlarımız var. Ama yanlış siyasetçiler var. O yanlış siyasetçileri siyaset arenasından alıp bir köşeye bırakacağız inşallah.

* Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz; Hakkari’de de bahar olacak, Rize’de de bahar olacak. Muğla’da da bahar olacak, Aksaray’da da bahar olacak.

* Her yere bahar olacak, her yere bahar gelecek. Her yerde bereket olacak. Güzel bir Türkiye’de hep beraber huzur içinde yaşayacağız. DHA