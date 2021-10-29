Kılıçdaroğlu: Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Algısı bozuk şürekaya sesleniyorum: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır. Askerimiz söz konusu olunca, size önerim on düşünüp, bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. “Beni çok rahatsız eden bir konu var” diyen Kılıçdaroğlu, “İki gündür bu meseleye girip girmeme konusunda kararsızım” ifadelerini kullandı.

“ALGISI BOZUK ŞÜREKAYA SESLENİYORUM”

Kılıçdaroğlu, paylaşımlarının devamında şunları belirtti:

* Oğlumun er olarak askerlik yaptığını anlattım, Şahıs ve şürekası ‘Ama Suriye'ye profesyonel askerler gidecek’ demeye başladılar.

* Üzerine bazı kanallarda, değeri kendinden menkul bazı yorumculara propagandası da yaptırıldı. Bu korkunç bir algılama şeklidir.

* Algısı bozuk şürekaya sesleniyorum: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır.

* Askerimiz söz konusu olunca, size önerim on düşünüp, bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!