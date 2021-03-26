Kılıçdaroğlu ilk kez oy kullanacak 6 milyon 300 bin gence seslendi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Nilüfer Belediyesi Kreş ve Huzurevi açılışında konuştu.

Önümüzdeki seçimde ilk kez oy kullanmaya hak kazanacak 6 milyon 300 bin gence seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir'i alamadık. Kabahat kimde? Kabahat bizde, Bursalılarda değil. Dolayısıyla buradan bütün partili arkadaşlarıma seslenmek isterim; biz Bursa'ya gerekli güveni vermek zorundayız ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni alıp yeşil Bursa'yı tarihine uygun yeniden inşa etmek zorundayız.

“BİZE DÜŞEN GÖREV ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DAHA İYİ ÇALIŞMAKTIR”

* Bursa'yı gerçekten tarihine yakışır, yeşiline yakışır, betondan arınmış yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz.

* İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da , Antalya'da, Aydın'da, Eskişehir'de ne yapmak istiyorsak aynısını Bursa'da yapacağız. Bursalılar bunu hak ediyor. Bize düşen görev önümüzdeki süreçte daha iyi çalışmaktır.

“KAVGADAN DEĞİL, HUZURDAN YANAYIZ”

* Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; hiçbir ayrım yapmayacaksınız beldede çalışırken, herkese eşit mesafede olacaksınız, herkesin yardımına koşacaksınız ve harcadığınız her kuruşun hesabını Bursalıya vereceksiniz. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz.

* Halkına hesap veren bir siyaset anlayışı, kavgadan değil, huzurdan yanayız. Kentlerin yeşil alanları olacak, biz huzurdan, birlikten yanayız. Özellikle yoksul mahallerinden insanlara hizmet götüreceksiniz, biz ayrımcılıktan yana değiliz.

* Şiddetten arınmış, kavgadan arınmış bir toplum inşa edeceğiz. Çünkü biz halktan yana bir partiyiz. Biz sıradan bir parti değiliz birlikten beraberlikten yanayız. İnsanların sorunlarıyla ilgileneceğiz.

“GENÇLER TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ”

* Önümüzdeki seçimlerin kaderini 6 milyon 300 bin genç belirleyecek… Bu 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Onlar demokrasi ve özgürlük, iş, aş, çalışmak, üretmek, yurt dışına gitmek yerine kendi ülkelerinde çalışıp ekonomiye katkı koymak istiyorlar.

* Biz onların yolunu açacağız ve onlar bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirecekler. Onlar bizim gurur kaynağımız olacak. Bu gençler Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz. Benim de umudum siz gençlersiniz. Birlikte yapacağız bunların tamamını.

“DEVLET ÖFKEYLE, KİNLE, İNTİKAM DUYGUSUYLA YÖNETİLMEZ”

* Devlet öfkeyle, kinle, intikam duygusuyla yönetilmez. Devlet akılla, bilgiyle birikimle, tecrübeyle yönetilir. Devlet eğer kin ve öfkeyle yönetilirse o zaman kavga çıkar.

* O zaman huzur olmaz. Biz bu ülkeye huzuru getireceğiz. Bize oy vermeyenler de özgürce yaşayacak bu ülkede. Bize oy vermeyenlere seslenmek istiyorum; beni özgürce eleştirme hakkını elde etmek istiyorsan, bana oy vereceksin. Yanlışım varsa çıkacaksın eleştireceksin. Ben de sana saygı duyacağım.