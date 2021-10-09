Kılıçdaroğlu: Kimsenin çöpten geçinmek zorunda olmadığı bir dünya kuracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kağıt toplayarak geçimini sağlayan işçileri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Depolarına yapılan baskınlardan şikayet eden işçilere, “Kemal kardeşiniz, garibanların yanındandır, alın teri dökenlerin yanındadır. Kimsenin çöpten geçinmek zorunda olmadığı bir dünya kuracağız” şeklinde karşılık verdi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma günü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Ümraniye'de bulunan geri dönüşüm işçilerinin tesislerini ziyaret etti. Burada işçiler ile konuşan, sorunlarını yakından dinleyen Kılıçdaroğlu, bu konuda bir çalışma yürüttükleri ve tamamladıkları takdirde bütün CHP'li belediyelere göndereceklerini kaydetti.

“KEMAL KARDEŞİNİZ GARİBANLARIN YANINDADIR”

Ziyaret sırasında geri dönüşüm işçileri derdini Kılıçdaroğlu'na dökerken dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Bir işçinin kendisine seslenerek, “Sizin bir sözünüz vardı ben çöpçülere dokunmam. Sizin partiniz sosyal demokrat bir parti ve işçilerin, emekçilerin umududur. Bu sektörden milyonlarca insan ekmek yiyor, sesimizi duyurun. İstanbul'da bu sektörden 15-20 bin insan ekmek yiyor. Şu anda ekmeğimize taş koyuyorlar” demesine Kılıçdaroğlu, “Kemal kardeşiniz, garibanların yanındandır, alın teri dökenlerin yanındadır” şeklinde karşılık verdi.

“DEPODAKİ MALLARIMIZI GASP EDİP SATTILAR”

Bir başka işçi, “Belediye valiyi suçluyor, vali bakanı suçluyor kimse sorumluluk almıyor. O zaman suçlu kim, biz miyiz? Bize belge verilmiyor, belgesi olanlara karışılmıyor deniliyor. Belgeyi verdiler de biz mi almadık? Bize terörist muamelesi yapılıyor. Depodaki mallarımız gasp ediliyor bunları götürüp satıyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu, “Hiçbiriniz suçlu değilsiniz, siz çalışıyorsunuz çocuklarınızın rızkını sağlamak istiyorsunuz. Eğer var olan bir hükümet varsa, hükümetin size yardımcı olması lazım” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: KİM VAR YA HU BUNLARIN ARKASINDA, MAFYA MI?

İşçiler, İstanbul Valiliği’nin belediyelere bir önerge gönderdiğini ve o önergede geri dönüşüm işçilerinin kamu malını çalma suçu ile karşı karşıya bırakıldıklarını anlattı. O işçinin “Bunu baz alarak gece yarısında depolarımıza baskınlar düzenlendi. Bize '15 dakika' içinde valizlerinizi alın gidin' denildi. Bu mallarımızı belediyelerin arka bahçelerinde bazı firmalara ihale usulü sattılar. Kiminin kağıdı kiminin alüminyumları gitti demesi” üzerine “Kılıçdaroğlu, mafya mı var bunların arkasında? O zaman arkalarında mafya var. Sizin kazandığınız, ayıkladığınız, mülkiyeti size ait olan eşyaya birisi gelip el koyuyorsa mafya düzeni var demektir” dedi.

ÖĞRETMEN OLAN GERİ DÖNÜŞÜM İŞÇİSİ: HEPİMİZ YOKSUL AİLELERİN ÇOCUĞUYUZ

Aynı işçi sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar bu işi yaptığını ve edebiyat bölümü mezunu olduğunu anlatarak, “Ben bir öğretmenim. 4 yıldır ben üniversite mezunu olarak başıma öne eğip ben bu işi yapıyorsam ve uçurumun kenarında kendime tutunacak bir dal bulduysam ve birileri gelip benim bu emeğimi hiçe sayıyorsa bursa sıkıntı var demektir. Hepimiz yoksul ve mağdur ailelerin çocuklarıyız. Yaşadığımız topraklar da yoksul son yıllarda iklim değişiklikleri, ekonomik krizler yaşıyoruz. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz, sayın Emine Erdoğan 2017 yılında sıfır atık projesi diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da topu Valiliğe atmış, tamamen kendi almış olduğu bir karardır diyor. Siz üst merci olarak bunu denetleyemez misiniz?” diyerek Kılıçdaroğlu'na sordu.

“GELİRLERİNİZE BİRİLERİ GÖZ KOYDU”

CHP lideri Kılıçdaroğlu bu soruyu şöyle yanıtladı:

“Valilik bu kararı kendi iradesiyle mi yoksa yukarıdan gelen bir talimatla mı aldı onu öğreniriz. Vali tek başına böyle bir karar almaz, vali mutlaka yukarıdan bir talimat almıştır. Bu işin kaynağı ne, düne kadar böyle bir şey yoktu şimdi böyle bir tablo ortaya çıktı. Ne zaman ortaya çıktı siz bu işten bir gelir elde ettiğinizde çıktı. Demek ki bu gelire birileri göz koydu. Bu payı biz alalım demişlerdir ama binlerce kişi aç kaldı. Bunu araştırırız, öğreniriz” dedi.

ÇEKÇEKÇİLERDEN VERGİ ALINMASI MESELESİ: YAHU BULA BULA SİZİ Mİ BULDULAR?

Yine aynı öğretmen olan geri dönüşüm işçisi açıklamalarını sürdürerek, çekçekçilerden vergi alınması konusunu Kılıçdaroğlu ile paylaşarak, “Bir tarım işçisi devlete nasıl yevmiye verir, biz de şu an birer yevmiyeciyiz. Bir şirketimiz yok. Bizim depo dediğimiz o baraka kontenjanlarda kendi oluşturduğumuz konteynerler de bir hayat sürmeye çalışıyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, “Ya hu bunlar vergi alacak insan bulamamışlar mı? O kadar malı götüren, milyonları yurt dışına çıkartan, dolarlarını Man adasından buralara getiren insanlar varken bula bula sizler mi buldular? Akıl alacak şey değil” yanıtını verdi.

“ENDİŞE ETMEYİN, YANINIZDAYIZ”

Edebiyat mezunu genç öğretmen işçi, “Biz bu korku düzenini yeneceğiz. CHP Genel Başkanı olarak sizden temennimiz, yanımızda olmanız, bize destek çıkmanız ve bizi kamuoyuna duyurmanızdır” demesine, Kılıçdaroğlu, “Endişe etmeyin, yanınızda olacağız. Hepiniz de şahit olun, yanınızda olacağız, endişe etmeyin” dedi.

Yine bir başka işçi de kendilerine gece yarısında yaşatılan baskını anlatarak, “Sonrasında Maliye'den gelip kimliklerimizi aldılar ve bize ceza kestiler” dedi. Kılıçdaroğlu da, “Onlar sizi tahrik edebilirler, mallarınıza el koyabilirler ama siz özel bir çatışma içine girmeyin. Çünkü o sizin haklı mücadelenizi farklı gösterebilir havuz medyası. Siz o konuda çok dikkatli olun” şeklinde konuştu.

“ÜSTÜMÜZ BAŞIMIZ KİRLİ OLABİLİR AMA KALBİMİZ BİR GÜL BAHÇESİ”

Bir başka işçi ise, “Burada 300 tane genç var bir baksınlar gbtlerimize, içimizde birinin bir suçu var mı? Üstümüz başımız kirli olabilir ama içimiz bir gül bahçesi, kalbimiz bir gül bahçesi. Vatana, millete, kamuya nasıl faydalı olduğumuza baksınlar. Bize baskın yapanların evi kokmasın diye attığı çöpten biz ekmek kazanıyoruz. Burada üniversite mezunları da var. Benim de hayalim üniversite okumaktı. Dünyada tek istediğim şey üniversite mezunu olmaktı. Ortaokulda bırakmak zorunda kaldım, benden küçük 8 kardeşim vardı. Ben 13 yaşımda geldim çekçek çekmeye. 7 yaşımda mevsimlik işçi idim. Biz bu ülkede mülteci muamelesi bile görmüyoruz. Onların çocukları gelsin 1 gece kalamaz. Biz yemek yemeyi bilmiyoruz bir kafede yine de şükrediyoruz. Buradaki insanların çoğu evli, çocuklarını İstanbul'a hayat pahalılığından dolayı getiremiyorlar. Babalarına 2-3 bin lira gönderiyorlar da babaları çocuklarına bakıyor. Lütfen bu emri kim verdiyse geri adım atsın” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: SEN ALIN TERİ DÖKEN ADAMA NASIL HIRSIZ DERSİN?

Yine bir başka işçinin “Mallarımıza el koyuyorlar bize hırsız muamelesi yapıyorlar” şeklinde isyanına, Kılıçdaroğlu, “Beni konuşturmasınlar hırsız arıyorlarsa etraflarında bir sürü hırsız var. Başka hırsız mı bulamadılar ya alın teri döküp çöpten ekmeğini çıkartan insanları sen nasıl hırsız diye tanımlarsın?” sözlerini kullandı.

Bir geri dönüşüm işçisi de Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın kendilerine söz verdiğini belirterek, “İlçe sınırları içinde yer bulup yerleşsinler demişti ve sonra kendi yerleştirdiği yerlere valilik ile operasyon yaptılar. Siz bizim arkanızda olduğunuz gibi biz de sizin arkanızdayız başkanım. Dernekleşiyoruz, örgütleşiyoruz. Bu sorunun çözümü iktidar değişikliği işte o zaman gerçek çözüme ulaşmış olacağız” demesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Örgütlenin, Ankara'daki, İzmir'dekiler gibi” dedi.

“HEPİNİZ ÇALIŞACAK, KAZANAKSINIZ, KİMSE DE SİZE MÜDAHALE EDEMEYECEK”

İşçiler demokratik yollarla bu işin hesabını soracaklarını belirterek, “Biz kimseye maaşını bana ver demiyoruz, kimseyi soymuyoruz. Ben 28 yaşındayım biri bana çöpü karıştırma dediklerinde utanıyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, bu konu ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, “Hem sizin güvenliğinizi sağlamak hem görevinizi yasal çerçeve içinde yapabilmeniz için çalışma yapıyoruz. Ön çalışmayı Çankaya Belediyemiz başlattı bunu diğer belediyeler de takip edecek. Hepiniz çalışacaksınız, hepiniz kazanacaksınız, kimse de gelip müdahale etmeyecek size. Bir çalışma içindeyiz bunu belediyelerimize de ileteceğiz. Baktılar burada rant var dediler, buna bizim adamlar nasıl yerleşir işte onun hesabını yapıyorlar” dedi.

Bir işçi ise “Başkanım bize söz verin, kimsenin çöpten geçinmek zorunda kalmadığı bir dünya yaratın” derken, Kılıçdaroğlu, “Herkesin aşı işi olmalı, herkes güzel bir hayat sürmeli. Moralinizi bozmayın, umudunuzu kaybetmeyin. Haramilerden bu ülkeyi temizleyeceğiz” diyerek, sözlerini noktaladı.

3 GERİ DÖNÜŞÜM İŞÇİSİ TUTUKLANMIŞTI

Hafta içinde Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri polis desteğiyle operasyon yapmış, çok sayıda geri dönüşüm çalışanı gözaltına alınmış, çekçeklerine el konmuş, gözaltına alınan işçilerden 3’ü tutuklanmıştı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen bazı kişiler de sınır dışı edilmek üzere emniyete götürülmüştü.

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