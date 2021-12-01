Kılıçdaroğlu: Tamam Erdoğan anladık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kendisinin geçmişte yaptığı faiz açıklamalarının videolarını yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2016 yılındaki açıklamalarını paylaştı ve “Bunlar işte böyle. Dün başka söyler, bugün başka söyler. Bunları da utanmadan, yüzleri kızarmadan yaparlar. Bunlar aslında faizci. Bundan şüphe var mı? Bir taraftan yüzde 1’e indirin, yemin de ediyor” dedi.

OYNAT UĞURCUĞUM…

Grup toplantısı sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Oynat Uğurcuğum” Erdoğan, her toplantısına “Bay Kemal” videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık…

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