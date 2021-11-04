Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin önündeki en ciddi sorunu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ulusal ve uluslararası alanda birçok dalda ödül kazanan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini kabul etti. Üstün yetenekli çocukların önemi, ülkede beyin göçü sorunu ve genç işsizliğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Gençler geleceği biraz dışarıda arıyorlar çünkü Türkiye’de çalışabilecekleri alan bulamıyorlar. Şu anda Türkiye’nin önündeki en ciddi sorun bu" dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, öğrencileri tebrik ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilere, öğretmenleri ile Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da eşlik etti.

Öğrencileri dinledikten sonra konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Bir toplumun gelişmesinin temel yolu, üstün yetenekli çocukların o ülkede özgürce düşüncelerini ifade etmeleri, yeni buluşlar hayata geçirmeleridir. Buna biz yüksek yetenek inşası diyoruz. Eğer bir toplum yüksek yetenek inşasına destek veriyorsa, o toplum düşündüğünüzden çok daha hızlı büyüyor.

*Bunu ilk keşfeden İngiltere'dir. İngiltere, bütün dominyonlardan yani kendisinin yönettiği Avustralya'dan Afrika'ya kadar ne kadar üstün yetenekli insan varsa tamamını İngiltere'ye getirmiştir büyük bir kısmını. Buharlı motoru keşfetmişlerdir.

“ÇİN VE AMERİKA ARASINDAKİ TEMEL KAVGA…”

*Böylece sanayi devrimi orada başlamıştır. Amerika bunu keşfettikten sonra şimdi bu üstün yetenekli insanları Amerika'ya toplamak istiyor. Silikon Vadisi bunlardan birisidir. Dolayısıyla Çin ile bugün Amerika arasındaki temel kavgaysa üstün yetenekli çocukların nerede kümeleneceği ve buluşları nerelerde yapacakları üzerinedir.

*Bugün Amerikan Üniversitelerinde okuyan çok sayıda Çinli, üstün yetenekli çocuk var. Bunlar, Amerika çok ısrar etmesine rağmen Amerika'da kalmıyorlar. Çin bunlara olağanüstü imkanlar sağlıyor…Bunlar Huawei başta olmak üzere olağanüstü gelişmelere imza attılar. Amerika'yı korkutan da bu.

“HÜKÜMET YETERİ KADAR SAHİP ÇIKMIYOR”

*Türkiye'de siyaset kurumu ne kadar bunun farkında? Hiç farkında değil. Yetenekli çocuklarımız her alanda var ama bunlara yeteri kadar sahip çıkan bir siyasi otorite yok. Yani hükümet bunlara yeteri kadar sahip çıkmıyor. Atatürk bunlara sahip çıkmış, üstün yetenekli çocukları yurt dışına eğitime göndermiştir.

*Gençler geleceği biraz dışarıda arıyorlar çünkü Türkiye'de çalışabilecekleri alan bulamıyorlar. Alan bulmalarının yolu, katma değeri yüksek ürünü üretirse Türkiye, gençlerimiz burada kalacak.

*Yeni gelişmelere imza atacaklar. Sanayici de bunları alacak, elle tutulan metaya dönüştürecek. Şu anda Türkiye'nin önündeki en ciddi sorun bu sorun… Ekonomi vesaire bunlar ayrı şeyler. Siz işin öznesini kaçırdığınız halde Türkiye'yi büyütemezsiniz.

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