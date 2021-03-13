Kılıçdaroğlu’ndan esnaf ziyareti

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, Buca Kaynaklar'da bulunan meyve ve sebze hali oldu. Hal esnafları ile bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, ardından da basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

BAŞKANIMIZIN SUÇU YOK, O DAHA YENİ GELDİ

Mehmet Ali Murat isimli bir esnaf İzmir'de yol sorunu olduğunu belirterek, “İzmir'e hizmet eden, İhsan Alyanak'tı. İzmir'i yükselten İhsan Alyanak'tı. Işıkkent, Pınarbaşı yolu, Gültepe öldürüyor bizi. Arabalarımızın alt takımı kalmadı. Yollarımız hiç iyi değil. Sizden ricamız, belediyelerimiz iyi çalışsın. Şimdiki başkanımızın bir suçu yok. O daha yeni geldi” dedi.

Halde yemek dükkanı bulunan esnafa da uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bereketli kazançlar elde edin. Huzur içinde yaşamanızı, alın terinizin karşılığını almanızı istiyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, hal esnafı bir kadının ikram ettiği çayı da içti. CHP liderine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de bulundu. (İHA)