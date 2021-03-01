Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında yargılama sürdü

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan 2019’da Çubuk’un Akkuzulu Mahallesi’ndeki Yeni Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolarla başlayan olaylar saldırıya dönüştü.

Kalabalık arasında bazı kişiler Kılıçdaroğlu’na tekme ve yumruk attı. Osman Sarıgün’ün attığı yumruk Kılıçdaroğlu’nun yüzüne isabet etti. Daha sonra bir eve sığınan Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleri tarafından zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ilk aşamada 36 kişi hakkında dava açıldı.

DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Çubuk 2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 36 sanıklı davanın 2’nci duruşmasına sanıklar, bazı CHP’li milletvekilleri ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, dava önce savunmasını yapmayan sanıklara söz verdi.

Sanık Halis Daştan, olay günü şehit cenazesine katılmak üzere Akkuzulu’ya gittiğini, cenaze namazının ardından bölgeden ayrıldığını anlattı. Üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyleyen Daştan, önceki ifadelerini tekrarladığını dile getirdi.

Sanık Engin Üce, şehit cenazesi nedeniyle olay günü işe gitmediğini, defin işlemleri için mezarlığa giderken kalabalıkla birlikte sürüklendiğini ve olayların içinde kaldığını söyledi. Üce, Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı suçlamasını kabul etmediğini belirtti.

“BU ORGANİZE BİR HAREKETTİ”

Duruşmada söz alan müşteki CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, cenaze töreni sırasında birileri işaret vermişçesine birden protestoların başladığını belirterek kendilerini karşılayan protokolün protestolar başladıktan sonra kendilerinden ters istikamette yöneldiklerini söyledi.

Bir anda kalabalığın ortasında kaldıklarını belirten ve saldırı sırasında iki kaburga kemiğinin kırıldığını dile getiren Kaya, şunları söyledi:

* Genel başkanımızı korumaya çalıştık, çok az sayıda asker olaya müdahale etmeye çalıştı. Genel başkanımızı bir eve yönlendirdik.

* Meclis Başkanvekilimiz Levent Gök yalnız kaldı, kendisine saldırılar yapıldı. Onu da kurtarmak için bir araca bindirdim.

* Evin etrafında bulunan kalabalığın öldürmek için hareket ettiğinden beklemeye devam ettik. Bu organize bir harekettir.

* Tepki veya kızgınlıkla meydana gelmiş bireysel olay değildir.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de olaylar sırasında kendisinin de saldırıya uğradığını belirterek, katılma talebinde bulundu.

Emir ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve protokoldekilerin mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Deniz Demir, müşteki sıfatıyla verdiği ifadede olayların açık bir provokasyon sonrası linç girişimi olduğunu savundu.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Diğer müştekilerin de dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Akar ve protokoldeki diğer isimlerin tanık olarak dinlenmesi taleplerinin diğer tanıkların dinlenilmesinden sonra değerlendirilmesine hükmetti.

Savunmasını yapmayan sanık Niyazi Altuntaş’ın zorla getirilmesine hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

Öte yandan cenazedeki olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dava açılan 11 çocukla ilgili yargılamanın başlamadığı, ayrıca 21 kişi hakkında açılan ikinci davanın da ana dava ile birleştirileceği öğrenildi. DHA