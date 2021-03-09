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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a güldüren aşı yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'sıran geldiğinde aşı olacaktın neden gidip oldun' diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: Sıram geldi de ondan aşı oldum

Güncellenme: 17:11, 09/03/2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kendisinin aşı yaptırmasına yönelik sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Yalan söyleyenler utanır ben yalan söylemedim asla öyle bir laf da etmedim.

‘Sen vatandaş Kemal’im diyordun, sıram gelirse aşımı olacağım diyordun, neden gidip aşı oldun?' diyor. E sıram geldi de ondan aşı oldum. Allah akıl fikir versin ne diyeyim, işte bu zihniyet ülkeyi yönetiyor” dedi.

12 ŞUBAT’TA AŞI OLMUŞTU

Türkiye’ye corona virüsü aşısının ilk geldiği günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genel başkanları “topluma örnek olmak için” aşı olmaya davet etmişti.  Bu çağrıya olumsuz yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ‘aşı için sırasını bekleyeceğini’ açıklamıştı. 72 yaşındaki Kılıçdaroğlu, 70 yaş üstüne yapılmaya başlanmasının ardından 12 Şubat günü aşısını oldu.

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Yayınlanma Tarihi:16:57,