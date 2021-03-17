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Kılıçdaroğlu’ndan Mithat Sancar’a telefon

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesilye ilgili geçmiş olsun dileklerini ilettiği, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadesinde bulunduğu belirtildi.

Güncellenme: 22:19, 17/03/2021
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Kılıçdaroğlu’ndan Mithat Sancar’a telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradığı belirtildi.

HDP’den yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi üzerine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti” denildi.

Kılıçdaroğlu’nun “Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir” dediği ifade edildi.

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