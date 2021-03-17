Kılıçdaroğlu’ndan Mithat Sancar’a telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradığı belirtildi.

HDP’den yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi üzerine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti” denildi.

Kılıçdaroğlu’nun “Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir” dediği ifade edildi.

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