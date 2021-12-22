Kızına cinsel istismarla suçlanan diş teknisyeni tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde diş teknisyeni O. Ö., 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmak iddiasıyla tutuklandı.

Ali Ekber ŞEN

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İsmi gizli tutulan 14 yaşındaki genç kız, babası O.Ö.’nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu yakınlarına anlattı. İhbar üzerine harekete geçen polis, ilçe sağlık müdürlüğünde görev yapan O.Ö.’yü gözaltına aldı.

Çocuk Şubesi'nce başlatılan inceleme ve araştırma kapsamında genç kız, uzman pedagog ve psikolog gözetiminde ifade verdi. Suçlamayı kabul etmeyen ve iftiraya uğradığını iddia eden zanlı, nöbetçi savcı tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.