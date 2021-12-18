Kızını döverek öldürdüğü iddia edilen baba ölü bulundu

3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 24 yaşındaki Mustafa Gaffar, cezaevinde ölü bulundu.

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Antalya Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak’ta 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede oturan

Mustafa Gaffar, 14 Kasım günü dini nikahla birlikte yaşadığı Beyza Nur Erol (21) ile kira parası nedeniyle tartıştı. Gaffar, Beyza Nur Erol’u dövüp, ev kirası için biriktirdiği 500 lirayı, telefon alacağını söyleyerek aldı.

Bu sırada odada bulunan 3 aylık kızı Elif Ada Topçu, ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mustafa Gaffar, bebeğe de tokat attı.

Mustafa Gaffar ile Beyza Nur Erol, rahatsızlanan minik Elif Ada’yı Serik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanenin acil servisinde muayene edilen Elif Ada Topçu, evine gönderildi.

Bir gün sonra saat 11.00 sıralarında çocuğunun nefes almadığını fark eden Beyza Nur Erol, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Morga kaldırılan Elif Ada’nın başında ve alnında darp izleri tespit edildi.

Polise şikayette bulunan Beyza Nur Erol ifadesinde, Mustafa Gaffar’ın, susması için bebeğin başına vurduğunu söyledi.

Gözaltına alınan Mustafa Gaffar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

GARDİYANLAR BULDU

Mustafa Gaffar, bu sabah koğuşunda infaz koruma memurları tarafından asılı halde bulundu. Yapılan kontrolde Gaffar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Gaffarın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

DHA

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