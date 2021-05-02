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Komünist Başkan Sözcü TV’de

Devlete ait boş arazilere nohut, kuru fasulye ve patates ekip, yoksullara, öğrencilere dağıtıyor... İhaleleri kaldırıp inşaatları imece usulü yapıyor... Toplu taşımayı da ücretsiz yapan Tunceli’nin ‘Komünist Başkanı’ Fatih Mehmet Maçoğlu, Sözcü TV canlı yayınına katılıyor...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:40, 02/05/2021
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Komünist Başkan Sözcü TV’de

Belediye çalışanlarına üst limitten zam yapıp ortalama işçi maaşını 8 bin TL'ye çıkaran Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, personelin yemek ve kira yardımına da yüzde 50-yüzde 100 arasında zam yaptı.

Peki Maçoğlu tüm bunları nasıl başardı? Tunceli için planlarında neler var?

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş soruyor; Komünist Başkan, Sözcü TV YouTube kanalında yanıtlıyor. Fatih Mehmet Maçoğlu’yla canlı yayın bugün saat 14.30'da…

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Yayınlanma Tarihi:11:05,