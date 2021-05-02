Komünist Başkan Sözcü TV’de

Belediye çalışanlarına üst limitten zam yapıp ortalama işçi maaşını 8 bin TL'ye çıkaran Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, personelin yemek ve kira yardımına da yüzde 50-yüzde 100 arasında zam yaptı.

Peki Maçoğlu tüm bunları nasıl başardı? Tunceli için planlarında neler var?

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş soruyor; Komünist Başkan, Sözcü TV YouTube kanalında yanıtlıyor. Fatih Mehmet Maçoğlu’yla canlı yayın bugün saat 14.30'da…

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