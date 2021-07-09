Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Konya Teknik Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversite bünyesine 3 öğretim görevlisi alınacak.

Güncellenme: 08:51, 09/07/2021
HaberlerGündem
Konya Teknik Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konya Teknik Üniversitesi’nin belirlenen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 09.07.2021 – Cuma
Son Başvuru Tarihi : 30.07.2021 – Cuma
Ön Değ. Sonuç  Açıklama Tarihi : 06.08.2021 – Cuma
Giriş Sınavı Tarihi : 17.08.2021 – Salı
Sonuç Açıklama Tarihi : 23.08.2021 – Pazartesi
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.ktun.edu.tr

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Cuma internet Konya Pazartesi salı sınav