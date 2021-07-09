Konya Teknik Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konya Teknik Üniversitesi’nin belirlenen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 09.07.2021 – Cuma

Son Başvuru Tarihi : 30.07.2021 – Cuma

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi : 06.08.2021 – Cuma

Giriş Sınavı Tarihi : 17.08.2021 – Salı

Sonuç Açıklama Tarihi : 23.08.2021 – Pazartesi

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.ktun.edu.tr

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN