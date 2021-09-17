Konya’da corona testi pozitif çıkan mahkûm, hastaneden firar etti

Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan mahkum Veysel A. (23) corona şüphesiyle kaldırıldığı Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden firar etti. Firar eden Veysel A.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Müslüm EVCİ

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Hırsızlık suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve Konya E Tipi Kapalı Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Veysel A.(23) rahatsızlanması üzerine, Covid-19 şüphesiyle Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUVALET PENCERESİNDEN FİRAR ETTİ

Burada yapılan testi pozitif çıkan Veysel A., hastanenin mahkûm koğuşunda tedavi altına alındı. Veysel A., dün akşam saat 20:00 sıralarında tuvalet penceresinin metal muhafazasını söküp, hastaneden firar etti.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Veysel A.'nın yerinde olmadığını gören sağlık çalışanları, emniyet güçlerine haber verdi. Bölgede yapılan aramaların ardında Veysel A.'nın izine rastlanmadı. Güvenlik güçlerinin firari Veysel A.'nın yakalanması için yürüttüğü çalışma sürüyor.