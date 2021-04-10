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Konya’da iki tur otobüsü devrildi: Bir Rus turist hayatını kaybetti

Konya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü kaza yaptı. Şarampole devrilen otobüslerde bir Rus turist hayatını kaybederken, 40’tan fazla yolcu yaralandı.

Güncellenme: 13:26, 10/04/2021
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İlk kaza, saat 07.00 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 39. kilometresinde meydana geldi. İzmir'den yola çıkıp Kapadokya'ya giden ve yerli turistleri taşıdığı öğrenilen Ö.A. idaresindeki otobüs, tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 34 kişi yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında yine Konya-Aksaray karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Kapadokya'ya giden ve Rus turistleri taşıdığı öğrenilen C.Y. idaresindeki otobüs, tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste 12 kişi yaralanırken, bir Rus turist hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslara hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yolcular ise kaza yerine gelen başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:17,