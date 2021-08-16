Konya’daki katliamda yeni gelişme: İlçe Emniyet Müdürü görevden alındı

Konya’da silahlı saldırı sonucu Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledilmesi olayında yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut olayda ihmali olduğu iddia edilen Meram İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba’nın görevinden alındığını duyurdu.

MÜSLÜM EVCİ

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Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanında getirdiği tabancayla Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'na (35) ateş etmeye başladı.

EVİ ATEŞE VERİP, KAÇTI

Polis, yaptığı incelemede Mehmet Altun’un açtığı ilk ateşten sonra yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından da aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe verdiğini saptadı. Olay anı da evdeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 3 savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.

MEHMET ALTUN TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan ve 5 gün sonra Bozkır ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Altun dün Konya Adliyesi’nde, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme”, “yakarak mala zarar verme”, “konut dokunulmazlığının ihlali” ve “taşıma ruhsatsız silah bulundurma” suçlamalarından tutuklandı.

“İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI”

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturmanın devam ettiği katliama ilişkin yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Avukat Karabulut, Dedeoğulları katliamına ilişkin ihami olduğu iddia edilen Meram İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba'nın görevinden alındığını açıkladı. Karabulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Beni olay yerine sokmamaya çalışan ve olayı farklı mecraya çekmekle beni suçlayan

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ilçe emniyet müdürü Mehmet Akbaba ,Dal ailesi ve Dedeogulları ailesi katliamında, ihmalinden dolayı görevinden alındı”