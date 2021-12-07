Kripto para dolandırıcılığı şüphelisi İstanbul’a getirildi
Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden K.A., dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı Antalya'dan polis eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Antalya’da teslim alınan K.A., THY’nin tarifeli uçağıyla saat 20.15 sıralarında İstanbul Havalimanı’na getirildi. Beraberindeki polisler eşliğinde uçaktan inen şüpheli K.A.’nın havalimanından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği öğrenildi.
BİTROTA KRİPTO PARA BORSASI HAKKINDAKİ SORUŞTURMA
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. tarafından geçen yıl devreye alınan ‘Bitrota’ adındaki kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul’a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti. Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A., Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı. DHA