Kuryeyi evinde alıkoymak iddiasıyla yargılanan İpek Hattat: İnsanlık namına üşümesin diye içeri aldım

İstanbul Sarıyer’de 25 Şubat tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, bozulan tabletini servise göndermek istedi. Tableti almaya Hattat’ın evine giden kurye Renas Demirbaş, içeri girdikten sonra alıkonuldu. Kurye Demirbaş’ın patronunun polise haber vermesi üzerine Demirbaş, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmıştı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya İpek Hattat ile diğer iki sanık geldi. Duruşmada müşteki Renas Demirbaş ile taraf avukatları da hazır bulundu.

“İNSANLIK NAMINA ÜŞÜMESİN DİYE EVE ALDIM”

İddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık İpek Hattat, olayı şöyle anlattı;

* O gün benden şikayetçi olan beyefendi bozulan tabletimi almaya geldi. Tableti, şoförümle başka bir servise göndermiştim. Patronu aradı. Telefonda kendisine bağırmaya başladı. Ben de ‘ver ben konuşayım’ dedim.

* Bana, ‘Sen çalışanımı zorla mı tutuyorsun, neden göndermiyorsun' dedi. Ben de ‘Tablet şu an burada değil, gelsin göndereceğim’ dedim. Beyefendinin patronu bana, ‘Oraya geleceğim. Orayı basarım’ demeye başladı. Beni telefonla tehdit ettikten sonra polisi aradım.

Dışarısı soğuktu, kar yağıyordu, ben de insanlık namına üşümesin diye içeri aldım. Patronu beni tehdit edince ben de korkudan telefonu elimden düşürdüm kırıldı. Benden şikayetçi olan beyefendiden özür dileyip, kendisine yeni bir telefon alabileceğimi söyledim.

Birden sivil kişiler camlara vurmaya başladı. Korktuğum için panjurları indirdim. Sitenin güvenliğini arayıp, polisi aramasını istedim. Bana, onların polis olduklarını ve savcılıktan arama izinlerinin olduğunu söyledi. Beyefendinin patronu polisi arayıp ‘elemanmıı içerde tutuyorlar’ demiş. Suçlamayı kabul etmiyorum.

“MUTFAK KAPISI AÇIKTI KAPIYI DA KİLİTLEMEDİM”

Hattat'ın arkadaşı tutuksuz sanık Hüseyin Üzer ise savunmasında, “Olay tarihinde ben de evdeydim. Kapıyı ben açtım, kar yağıyordu. İçeri aldım. Şoförün dönmesini beklerken patronu aradı, bir şeyler söyleyip kapattı, tekrar aradı. Müşteki, telefonu bize verdi konuşmamız için. Ben telefonu almadım. Mutfak kapısı açıktı zaten. Kapıyı da kilitlemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

“BEN EVE GİTTİĞİMDE ZATEN EVDEYDİ”

Hattat Holding’in şoförü olduğunu söyleyen diğer tutuksuz sanık Veysel Güven, “O gün beni eve çağırdılar. Kırık olan tableti geri götürmemi istediler. Giderken İpek hanım beni aradı, ‘Geri gel, gitmene gerek yok, tableti almaya kurye gönderdiler’ dedi. Ben de tableti geri eve götürdüm. Ben eve gittiğinde beyefendi zaten evdeydi. Ben nasıl ‘kişiyi alıkoyma’ suçunu işlemiş olabilirim anlamadım. Ben Beyefendi ile İpek hanımın arasında geçen ilk konuşmalara da şahit değilim” şeklinde konuştu.

“‘ORAYA OTURMA PİSLETİRSİN ŞURADAKİ KÖPEK PİSLİĞİNE OTUR’ DEDİ”

Mahkemede beyanda bulunan müşteki Renas Demirbaş, “Olay günü patronum, ‘Buraya gidip tableti al’ dedi. Ben de gittim. İpek hanım, ‘Siz dolandırıcısınız. Sizi şikayet edeceğim’ diye bağırmaya başladı. O sırada sitenin güvenliği geldi. ‘Polis gelecek, gidemezsiniz, içerde bekleyin’ dedi. Patronumu arayıp durumu anlattım, ‘Sen al gel, şikayet ediyorlarsa da etsinler’ dedi. Telefonumu aldılar. ‘Patronun gelmeden çıkamazsın, gelip benden özür dileyecek’ dedi. Patronum aradı, güvenlik, İpek hanıma verdi. İpek hanım yaklaşık yarım saat patronumla konuştu. Sonra İpek hanım, telefonu duvara fırlatıp kırdı. ‘Geç şuraya otur’ dedi, sonra ‘Oraya oturma pisletirsin. Şuradaki köpek pisliğine otur’ dedi. Biraz zaman geçtikten sonra sivil polisler geldi. İpek hanım, arkadaşı ve şoförünü kelepçelediler” dedi.

MÜTALAA VERİLDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklar hakkında yağma suçunun unsurlarının oluşmadığının anlaşıldığını belirterek, 3 sanığın da bu suçtan beraatlerini talep etti.

Mütalaada sanık Hattat hakkında, ‘Tehdit' suçundan dava açıldığını ancak eylemin ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun unsuru olduğu gerekçesiyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığna karar verilmesi istendi.

İPEK HATTAT’A 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, sanık İpek Hattat'ın, ‘Mala zarar verme' ve ‘Hakaret' suçlarından 7 aydan 5 yıla kadar hapsini, sanıklar İpek Hattat dahil, Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven'in ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanık avukatları, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İpek Hattat hakkında, “Konutta birden fazla kişi ile yağma”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Mala zarar verme”, “Hakaret” ve “Tehdit” suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. İddianamede, diğer sanıklar İpek Hattat’ın arkadaşı Hüseyin Sami Yüzer ile şoförü Veysel Güven hakkında ise 2 suçtan ayrı ayrı 11’er yıldan 25’er yıla kadar hapis isteniyordu.