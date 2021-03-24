‘Lebaleb’ AKP kongresine tepkiler çığ gibi büyüdü

AKP 7. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Kongre için Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle yüzlerce partili Ankara’ya taşındı. Vatandaşların kongreye gelişinde ve kongre salonunda yine bilindik manzaralar yaşandı. Lebaleb kongrede corona virüsü tedbirleri hiçe sayıldı. Corona virüsü vaka sayılarının endişe verici noktaya ulaştığı günlerde oluşan bu manzaraya CHP’li isimler, müzisyenler ve vatandaşlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. ‘Lebaleb’ etiketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tepkilerden bazıları şu şekilde;

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: İktidarları uğruna, insan hayatını ilk hiçe sayışları değil!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Vaka sayıları artarken #lebaleb kongre yaptığınız için, salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katan sağlıkçılardan utanın. Açlığa mahkum ettiğiniz esnaftan utanın. Eğitimden mahrum kalan milyonlarca öğrenciden, velilerinden utanın. Ama yine sizin adınıza biz utanıyoruz.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi: Esnaf kepenk kapatsın, sağlık çalışanları canı pahasına mücadele etsin, her gün yakınlarımızı kaybedelim, sen #lebaleb kongre yap.‘Mazlumlara sırdaş gariplere yoldaş' @RTErdogan mış. Hadi ordan. Şu görüntüler halkın sağlığına düşmanlık, vatandaşın canına kasttır!

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer: AKPnin kongre manzaralarından sonra başta Sağlık Bakanı olmak üzere hiç kimse aşı gelecek/geliyor demesin. Gelen aşıların nereye gittiği tescillendi. Hiç kimse maske/mesafe/hijyen demesin. Kuralları çiğneyenler, kural koyamazlar! Sözünüzün kıymeti bitti!

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke: Saray rejimi bir halk sağlığı sorunudur!

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek: Bu görüntüden sonra salgını nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Bunun vebali, sorumluluğu kimin olacak? Bu güzel ülkeye yazık ediyorsunuz!

MÜZİSYENLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Müzisyen Ceylan Ertem; otobüslerle Ankara’ya giden partililerin görüntüsünü paylaşıp, “Bir tur aracında, el işaretini de şunlarla değiştir mesela, biz olsaydık, büyük cezalar yerdik müzisyen arkadaşlarım” ifadelerini kullandı.

REDD grubunun, Twitter’daki hesabından yapılan paylaşımda ise “Sahne emekçileri çaresizlikten intihar ederken” ifadeleriyle, AKP’lilerin otobüslerle Ankara’ya gidişinin görüntüleri paylaşıldı.

Müzisyen Tan Taşçı ise, “Müzisyenlere sahne alma, gösteri yapma, toplaşma, oynaşma, para kazanma, hayatını devam ettirebilme, karnını doyurma, mutlu olma izni yok! Bu ablalar, abiler bu halde mitinglerde göbek atıyorlar! Maşallah. O dilinizden düşürmediğiniz Allah her şeyi görüyor dostum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise lebaleb kongreye şu tepkileri gösterdi;

@Yasindrn06: Olayın en komik yanı bugün burada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam çıkıp mesafeye dikkat edelim diye twit atacak!

@anilsgnc: Bu hikayede yanan esnaflar oldu…

@geronimoapo: 81 ilden yöresel kovid mutasyonları ankarada buluşuyor. sonra onları karma bir şekilde yeniden ülkeye dağıtıyoruz. kolay gelsin…

@turgutckmak: sağlık çalışanları ne için çabalıyor, ben niye 1 yıldır okula gitmiyorum, onca esnaf niye kepenk kapattı #lebaleb

@Baris_2910: Şu görüntü vatandaşla dalga geçmek,csağlık çalışanlarına hakarettir

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