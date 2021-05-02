Lebalep karşılamalar yasakta da devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir takım ziyaretler için bugün Afyonkarahisar'a geldi.

Bakan Kasapoğlu önce valiliği ziyaret etti. Valilik ziyaretinden sonra Afyonkarahisar Belediyesi'ne hareket eden Bakan Kasapoğlu'nu burada tam kapanmaya rağmen AKP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Üyeleri “Gençlik burada bakanının yanında” yazılı pankartla karşıladı.

“VALİLİKTEN GEREKLİ İZİNLER ALINMIŞTIR”

Bakan Kasapoğlu'nun da yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan karşılama için Afyon Valiliği'nden gerekli izinleri aldıklarını belirtti.

Görüntülerde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığının ve bazı kişilerce maske takılmadığının görülmesine rağmen, pandemi kurallarına uyulduğunu ifade eden Karahan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Afyonkarahisar’ımıza teşrif eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu pandemi koşullarına uyarak ve tam kapanma döneminde valiliğimizden gerekli izinleri alarak sınırlı sayıda gencimizle karşıladık. Gençlerin her zaman yanında olduğunu hissettiren bakanımıza teşekkür ederiz.”

“HALKIMIZIN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM”

AKP'lilere karşılama için izin verilmesine tepki gösteren CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, şunları söyledi;

“Bu çifte standardı reddediyoruz. Yasak sadece esnafımıza ve vatandaşımıza mı var. Tam kapanmada dışarı çıkan vatandaşlara para cezası kesilirken, AKP'lilere dışarı çıkmaları için özel izin veriliyor. Bu da demek oluyor ki AKP'liysen sana yasak yok. Lebablep kongreler yüzünden vakalar arttı, tüm ülke kırmızıya boyandı. Bunun sonucu olarak iş yerleri kapanan esnaf perişan durumda. Ama görüyoruz ki iktidar kendi koyduğu yasaklara keyfi şekilde kendi uymuyor. Tam kapanmanın açıklandığı bir dönemde AKP'lilere uygulanan bu ayrımcı tutumu halkımızın vicdanına havale ediyorum.”

“AKIL ALIR GİBİ DEĞİL”

Duruma tepki gösteren İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu ise, şunları söyledi:

*Tam kapanmadan muaf olan kesime AKP Gençlik Kolları da eklendi. Mazeret hazır, Gençlik Spor Bakanı geldi, biz gerekli izinleri aldık ve gerekli tedbirleri alarak bir araya geldik. Uzmanlar devamlı uyarıyor. Maske ve sosyal mesafe önemli diye, Allah aşkına bakar mısınız fotoğrafa!

*Yirmi beş otuz AKP'li genç karşılarında Bakan bey aralarında mesafe deseniz sıfır. Bu nasıl tedbir? AKP Gençlik Kolları Başkanı maske takma tenezzülünde dahi bulunmamış. Artık tuz koktu. Vatandaşa gelince ‘pandemi var, dışarı adım atma yoksa cezayı yersin' diyen zihniyet AKP'lilere izin veriyor.

*Valilik buna nasıl izin verebiliyor akıl alır gibi değil. Biz de Valilikten izin istesek aynı bize aynı kolaylığı sağlar mı acaba? Hiç sanmıyorum. Çünkü ülkemizde sadece AKP'liysen sana yasak yok. Bizim Gençlik Kollarımız ve Kadın Kollarımız çalışmalarına Ramazan Bayramı sonrasına kadar ara verdiler. Olması gereken de bu.

GELECEK PARTİSİ'NE İZİN VERİLMEDİ

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, 6 Haziran'da Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi'nde yapılacak belediye başkanlık seçimleri için tam kapanma sürecinde seçim çalışması yürütmek istediklerini ancak başvurularının Valilik tarafından reddedildiğini açıklamıştı.

Valiliğin kararına tepki gösteren Demir, olayı ‘çifte standart' olarak değerlendirmişti.

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